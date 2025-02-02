"Я просто втратив все": шоумен-воїн Салем розповів про долю свого бізнесу

Що розповів Даніель Салем:
- Як позбувся свого майна
- На що сьогодні витрачає всі зароблені кошти
У вільний від військової служби час Даніелю Салему вдається підтримувати свою кар'єру в шоу-бізнесі. Однак інша значна частина його життя під час повномасштабної війни давно зникла.
Йдеться про ресторанний бізнес воїна. У нещодавньому інтерв'ю для "Коротко про" Салем зізнався, що позбувся всього. Утім, він не сумує за минулим.
Даніель Салем знову знайшов себе на військовій службі, а все матеріальне, що було в нього раніше, він віддав доньці та колишній дружині. Таке життя йому припало до душі, адже він нарешті почав відчувати його смак, і зрозумів, що йому важливіші інші цінності.
"Коли почалась повномасштабна війна, я просто втратив все. Все, що було в заначці, віддав Маші, моїй колишній дружині, і Луні. Все продав. В мене нічого немає – ні авто, ні дому, нічого. Я зараз це говорю, щоб люди розуміли, що іноді треба обнулитися. Таке життя. Не може бути завжди все класно. Треба обнулитися, щоб зрозуміти, що немає нічого найважливішого, ніж своя земля і своя родина. Коли ти починаєш жити з нуля, в будь-якому разі будуєш щось нове. Усі свої гроші, усю свою зарплату відкладаю на рахунок моєї донечки. На себе витрачаю зовсім мало. Завдяки волонтерам в мене є що одягати, вони закривають якісь військові потреби. Дуже їм вдячний. А військовому багато й не треба. Тачка - військова. Щось поїсти? Яйця чи картоплю можна купити. Тому все, що є, віддаю донечці з її мамою", - розповів Даніель Салем.
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Хто такий Даніель Салем?
Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів у складі спецпідрозділу авіарозвідки. Був поранений і контужений.
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