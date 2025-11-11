Мріє, але сумнівається: Slavia розповіла, чому не вірить у Нацвідбір-2026

Славія вирішила знову випробувати свою удачу.

Нацвідбір на Євробачення-2026 - Slavia висловилася про свою участь / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, instagram.com/slavia_official

Славія подала заявку на Нацвідбір-2026

Виконавиця поділилася думкою про конкурс

Наприкінці грудня українська співачка Slavia (Ярослава Притула) повідомила, що подала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Це - не перша спроба артистки пробитися на конкурс.

"Подала в останній день. Я не сподівалась, що це вийде, бо з малесенькою дитиною (у червні співачка вперше стала мамою - прим. редактора) нереально щось писати, творити, працювати. Але якось прийшло натхнення і буквально за один вечір написала пісню. І цього року також подалася", - розповіла Славія в бесіді з КороткоПро.

Вона зазначила, що, всупереч минулим невдачам, участь у конкурсі - її мрія. Утім, Притула не буде сильно засмучуватися, якщо знову не потрапить на Нацвідбір - підсумки змагання у неї, як правило, викликають сумніви.

"Я вже багато разів не проходила на нацвідбір. Навіть мої пісні-мільйонники "Сила роду" чи "Я тобі не мамка" на Нацвідбір не брали. Тим не менш, вони суперпопулярні, мільйони переглядів, тому це нічого не означає. Якщо чесно, я взагалі не дуже вірю, що може пройти якась звичайна людина. Думаю, що кум, брат, сват підтягують своїх. Мені так здається", - поділилася Slavia.

Славія із сином / фото: instagram.com/slavia_official

Про персону: Slavia Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

