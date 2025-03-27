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Який вигляд має старший син Меладзе і Джанабаєвої: співачка похвалилася досягненням

Олена Кюпелі
27 березня 2025, 10:47
69
Альбіна Джанабаєва поділилася своєю гордістю.
Син Меладзе дебютував на сцені
Син Меладзе дебютував на сцені / Колаж Главред, скріншот відео Instagram/albinadzhanabaeva

Коротко:

  • Який вигляд має син Меладзе
  • Що він зробив

Десятирічний син російського співака Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої Лука дебютував на сцені разом зі своїм батьком.

На своїй сторінці в Instagram, співачка описала як хлопчик йшов до свого дебюту і що він робив на сцені разом з Меладзе.

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"Усе сталося в Іспанії на недавньому концерті Валерія. Лука готувався до цього з самого раннього дитинства. Спочатку захопився грою на барабанах, потім опанував гітару і бас-гітару, саксофон і кларнет. Якось ставши свідком музичних досягнень молодшого сина, Валера запитав, чи не хоче той виступити з ним на концерті. Лука з радістю погодився. І ось це сталося. Разом із глядачами я з хвилюванням спостерігала виступи двох найближчих для мене чоловіків", - поділилася співачка.

Син Меладзе і Джанабаєвої вийшов на сцену
Син Меладзе та Джанабаєвої вийшов на сцену / Скриншот відео

Російська співачка, яка мовчить про війну в Україні, також показала кадри з репетицій і сам виступ. Лука грав на саксофоні, поки Меладзе виконував свої хіти. "Ну що тут скажеш? Пишаюся, захоплююся і дуже люблю!" - написала Джанабаєва.

Син Меладзе і Джанабаєвої вийшов на сцену
Син Меладзе і Джанабаєвої вийшов на сцену / Скриншот відео

У Джанабаєвої та Меладзе також є 21-річний син Костянтин і трирічна Агата. А від першого шлюбу в Меладзе дорослі доньки: Інга, Софія та Аріна. Співак підтримує з ними спілкування, незважаючи на болісне розлучення з їхньою матір'ю Іриною.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й надалі заробляти в країні-агресорі - нещодавно зірка повернувся в Росію.

А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співакові народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.

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Хто така Альбіна Джанабаєва?

Альбіна Джанабаєва - російська співачка, актриса і телеведуча. Колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" (2004-2013).
За даними російського журналу "СтарХит", 2014 року зареєструвала шлюб із Валерієм Меладзе. У листопаді 2018 року Джанабаєва і Меладзе вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.
Джанабаєва так і не висловила свою позицію про війну, яку розв'язала терористична Росія в Україні.

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