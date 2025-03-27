Який вигляд має старший син Меладзе і Джанабаєвої: співачка похвалилася досягненням

Коротко:
- Який вигляд має син Меладзе
- Що він зробив
Десятирічний син російського співака Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої Лука дебютував на сцені разом зі своїм батьком.
На своїй сторінці в Instagram, співачка описала як хлопчик йшов до свого дебюту і що він робив на сцені разом з Меладзе.
"Усе сталося в Іспанії на недавньому концерті Валерія. Лука готувався до цього з самого раннього дитинства. Спочатку захопився грою на барабанах, потім опанував гітару і бас-гітару, саксофон і кларнет. Якось ставши свідком музичних досягнень молодшого сина, Валера запитав, чи не хоче той виступити з ним на концерті. Лука з радістю погодився. І ось це сталося. Разом із глядачами я з хвилюванням спостерігала виступи двох найближчих для мене чоловіків", - поділилася співачка.
Російська співачка, яка мовчить про війну в Україні, також показала кадри з репетицій і сам виступ. Лука грав на саксофоні, поки Меладзе виконував свої хіти. "Ну що тут скажеш? Пишаюся, захоплююся і дуже люблю!" - написала Джанабаєва.
У Джанабаєвої та Меладзе також є 21-річний син Костянтин і трирічна Агата. А від першого шлюбу в Меладзе дорослі доньки: Інга, Софія та Аріна. Співак підтримує з ними спілкування, незважаючи на болісне розлучення з їхньою матір'ю Іриною.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й надалі заробляти в країні-агресорі - нещодавно зірка повернувся в Росію.
А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співакові народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.
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Хто така Альбіна Джанабаєва?
Альбіна Джанабаєва - російська співачка, актриса і телеведуча. Колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" (2004-2013).
За даними російського журналу "СтарХит", 2014 року зареєструвала шлюб із Валерієм Меладзе. У листопаді 2018 року Джанабаєва і Меладзе вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.
Джанабаєва так і не висловила свою позицію про війну, яку розв'язала терористична Росія в Україні.
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