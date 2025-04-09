"В нас новий член родини": Олександр Пономарьов поділився щастям

Пономарьов повідомив про поповнення в родині, і показав перше фото з малюком.

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Олександр Пономарьов новини - співак розповів про нового члена сім'ї / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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У сім'ї Олександра Пономарьова з'явився новий малюк

Артист показав фото з ним

Український співак Олександр Пономарьов ретельно приховує своє особисте життя. Він одружений втретє і має трьох дітей.

Новини про сім'ю - велика рідкість на сторінках артиста в соціальних мережах. Проте в житті Пономарьова сталася важлива подія, про яку він не зміг мовчати. Йдеться про появу нового члена сім'ї.

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Ним виявилося цуценя німецької вівчарки на прізвисько Айс. Фото щасливого Олександра з малюком з'явилося в соціальних мережах. Щоправда, не всі прийняли цуценя "з розпростертими обіймами" - ши-тцу Шаня (на фото на задньому плані), яка з'явилася у Пономарьова на початку повномасштабної війни, поки що не дуже-то довіряє Айсу.

Олександр Пономарьов новини - співак розповів про нового члена сім'ї / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Достеменно невідомо, скільки саме собак у Олександра Пономарьова. Час від часу в його соціальних мережах з'являється й інша вівчарка, а також безперечна зірка блогу співака - ши-тцу на ім'я Ши. Також артист зізнався, що на початку повномасштабної війни померла інша його улюблениця - собака на ім'я Прада.

Олександр Пономарьов зі своєю улюбленицею Ши / instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Хто такий Олександр Пономарьов? Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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