Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"В нас новий член родини": Олександр Пономарьов поділився щастям

Анна Підгорна
9 квітня 2025, 07:30
156
Пономарьов повідомив про поповнення в родині, і показав перше фото з малюком.
Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов новини - співак розповів про нового члена сім'ї / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Стисло:

  • У сім'ї Олександра Пономарьова з'явився новий малюк
  • Артист показав фото з ним

Український співак Олександр Пономарьов ретельно приховує своє особисте життя. Він одружений втретє і має трьох дітей.

Новини про сім'ю - велика рідкість на сторінках артиста в соціальних мережах. Проте в житті Пономарьова сталася важлива подія, про яку він не зміг мовчати. Йдеться про появу нового члена сім'ї.

відео дня

Ним виявилося цуценя німецької вівчарки на прізвисько Айс. Фото щасливого Олександра з малюком з'явилося в соціальних мережах. Щоправда, не всі прийняли цуценя "з розпростертими обіймами" - ши-тцу Шаня (на фото на задньому плані), яка з'явилася у Пономарьова на початку повномасштабної війни, поки що не дуже-то довіряє Айсу.

Олександр Пономарьов із новим членом сім'ї
Олександр Пономарьов новини - співак розповів про нового члена сім'ї / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Достеменно невідомо, скільки саме собак у Олександра Пономарьова. Час від часу в його соціальних мережах з'являється й інша вівчарка, а також безперечна зірка блогу співака - ши-тцу на ім'я Ши. Також артист зізнався, що на початку повномасштабної війни померла інша його улюблениця - собака на ім'я Прада.

Олександр Пономарьов зі своєю улюбленицею Ши
Олександр Пономарьов зі своєю улюбленицею Ши / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Олена, бабуся Анни Трінчер, розкритикувала перетворення співачки. Їй прикро дивитися, як Анна змінюється, адже вважає, що так артистка втрачає свою індивідуальність.

Також український хореограф і шоумен Діма Коляденко зізнався, як спілкується із сином. Він розповів, як Пилип Коляденко може довести його до сліз, та поділився незвичайним ритуалом.

Читайте також:

Хто такий Олександр Пономарьов?

Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олександр Пономарьов новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронів

Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронів

09:02Війна
На перебудову - мінімум рік. Чому ідею з яслами в Україні буде складно реалізувати

На перебудову - мінімум рік. Чому ідею з яслами в Україні буде складно реалізувати

09:00Аналітика
Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

08:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

Останні новини

09:10

Як одягатися стильно і молодше після 40: п'ять крутих підказок від дизайнерки

09:02

Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронівФото

09:00

На перебудову - мінімум рік. Чому ідею з яслами в Україні буде складно реалізувати

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

08:47

Поворотна точка: 3 знаки зодіаку, на яких навесні чекають великі зміни

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
08:28

Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

"Позиція не відповідає": зрадниця Лоліта нарвалася на нові проблеми

08:01

У Путіна є три цілі на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

Реклама
07:30

"В нас новий член родини": Олександр Пономарьов поділився щастям

06:55

Пожежі та поранені: Харків був під масованою атакою дронівФотоВідео

06:12

Гороскоп на завтра 10 квітня: Дівам - важливі новини, Терезам - подарунок

05:50

Містика, та й годі: знайдіть вампіра серед людей за 7 секунд

05:29

Місячний календар на 9 квітня: як не зруйнувати гармонію та притягнути щастя

05:27

Що можна зробити зі старого телевізора: цікаві ідеї

05:10

В Україні вперше представили дрон, який збиває ШахедиВідео

05:02

Як легко та швидко почистити яйця: відомий шеф-кухар поділився своїм секретомВідео

04:44

Підготовча операція вже триває: Світан - про те, що відбувається на Брянщині

04:35

Простуда чи застуда – як правильно: вчителька пояснила помилкуВідео

04:00

Багато хто бачив, але знають одиниці: чому в авто є маленьке трикутне вікно

Реклама
03:33

Хто справжня дружина: тест на IQ потрібно пройти за 7 секунд

03:33

Хто справжня дружина: тест на IQ потрібно пройти за 7 секунд

01:41

На порядку денному України немає: РФ і США проведуть нові переговори в Стамбулі

01:30

"Квітучий у ночі жасмин": який вигляд має могила Девіда Лінча

01:00

Психологічний тест на характер: зображення визначить ваші сильні сторони

00:45

"Китай - спонсор РФ у війні": у США відреагували на полонених китайців

00:03

Щомісяця 944 гривні: хто з пенсіонерів може отримати доплату у 2025 році

08 квітня, вівторок
23:59

Удар по Кривому Рогу: США в ООН дорікнули РФ за порушення зобов'язань

23:58

"Магоні з Поліцейської академії" Стів Гуттенберг розлучається з дружиною - деталі

23:27

Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою "Шахедів"Відео

23:21

Позбавив остаточно: король Чарльз знову відштовхнув Гаррі

23:15

Зачепить всіх власників карток: Ощадбанк ухвалив важливе рішення

23:12

"Було боляче": Мадонна помирилася з Елтоном Джоном після 20 років ворожнечі

22:51

У РФ формують штурмовиків із хворих на гепатит і ВІЛ - Волошин

22:44

Наступ РФ розпочався вже давно: що відбувається на фронті та де штурмують окупанти

22:25

Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

22:20

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

22:02

"Питання життя або смерті": Меган Маркл повідомила про свою страшну хворобу

21:47

"У Трампа сталевий хребет": президент США ввів 104% мита проти Китаю

21:31

Де заховався кіт: лише супер-інтелектуали знайдуть його за 5 секунд

Реклама
21:28

Червона розмітка: що означає незвичне нововведення на дорогах

21:11

Потужні вибухи і пожежі: Харків під атакою російських дронів

21:00

Яка різниця між коричневими та білими яйцями: розставлено всі крапки над "і"

20:59

Перестав ходити, почалася задишка: за день до виходу з колонії Єфремову стало погано

20:51

Коли сіяти моркву в 2025: сприятливі дні та місячний календар

20:37

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

20:28

Чому українські овочі дорогі, а на полицях — імпорт: чесна відповідь експертаВідео

20:27

Як саме вас бачать люди: тест від астролога по даті народження

19:59

Уперше за десятки років: на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску

19:49

"Бомби уповільненої дії": які 5 приладів треба завжди виймати з розетки

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти