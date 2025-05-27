Драконівські вимоги: джерело розповіло, чого хотіла Маркл від обкладинки Voguе

Коротко:
- З ким порівняли Меган Маркл за кількістю вимог
- Чого вона хотіла від обкладинки фешн-видання
Меган Маркл посварилася з колишнім редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.
Як пише Page Six, Меган Маркл висунула нездійсненний список вимог до обкладинки модного видання і навіть спробувала звернутися до Анни Вінтур з американського Vogue. У підсумку Едвард Еннінфул так і не зміг розмістити Маркл у 2022 році.
Маркл і Енніфул планували випустити випуск британського Vogue за вересень 2022 року, до якого ввійшов би ключовий виступ Маркл на саміті One Young World у Манчестері, і "передбачав би великі репортажі в журналі і його цифрових виданнях".
Видання повідомило, що Маркл хотіла потрапити на обкладинку, але в Енніфула вже була заброньована зірка Лінда Євангеліста, через що Маркл довелося відмовитися від участі, а між колишніми друзями трапилася сварка.
Однак розклад був не єдиною причиною, через яку обкладинка так і не з'явилася.
Джерело повідомляє, що Маркл хотіла "глобальну обкладинку", з'явившись на обкладинках британського і американського Vogue одночасно, а також список вимог.
"Меган просила контроль над фотографом, автором, фінальним редагуванням, фотографією, рядком на обкладинці і хотіла глобальний випуск", - каже джерело.
Жоден редактор не погодився б. "Нікому б це не вдалося. Навіть Бейонсе", - каже джерело.
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Хто така Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
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