Драконівські вимоги: джерело розповіло, чого хотіла Маркл від обкладинки Voguе

Меган Маркл висунула вимоги для головного редактора, на які не наважувалася навіть Бейонсе.

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Меган Маркл не потрапила на обкладинку/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Коротко:

З ким порівняли Меган Маркл за кількістю вимог

Чого вона хотіла від обкладинки фешн-видання

Меган Маркл посварилася з колишнім редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.

Як пише Page Six, Меган Маркл висунула нездійсненний список вимог до обкладинки модного видання і навіть спробувала звернутися до Анни Вінтур з американського Vogue. У підсумку Едвард Еннінфул так і не зміг розмістити Маркл у 2022 році.

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Маркл і Енніфул планували випустити випуск британського Vogue за вересень 2022 року, до якого ввійшов би ключовий виступ Маркл на саміті One Young World у Манчестері, і "передбачав би великі репортажі в журналі і його цифрових виданнях".

Меган Маркл хотіла контролювати все / Фото Instagram/meghan

Видання повідомило, що Маркл хотіла потрапити на обкладинку, але в Енніфула вже була заброньована зірка Лінда Євангеліста, через що Маркл довелося відмовитися від участі, а між колишніми друзями трапилася сварка.

Однак розклад був не єдиною причиною, через яку обкладинка так і не з'явилася.

Джерело повідомляє, що Маркл хотіла "глобальну обкладинку", з'явившись на обкладинках британського і американського Vogue одночасно, а також список вимог.

Меган Маркл посварилася з головним редактором / Фото Instagram/meghan

"Меган просила контроль над фотографом, автором, фінальним редагуванням, фотографією, рядком на обкладинці і хотіла глобальний випуск", - каже джерело.

Жоден редактор не погодився б. "Нікому б це не вдалося. Навіть Бейонсе", - каже джерело.

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