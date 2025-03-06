Дмитро Комаров: "Коли ти вже знаходишся в епіцентрі події, тобі вже не страшно"

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- Де побував Дмитро Комаров
- Як він справляється зі страхом
Дмитро Комаров розповів про те, як змінилося його ставлення до життя з початку війни та що йому пишуть прихильники з різних країн світу.
Так, за словами Комарова, у перших двох випусках програми "Світ навиворіт" буде показано острів Зміїний. "Мене вразили наші герої-прикордонники своїми умовами праці. Взимку, коли була ротація, дістатися до Зміїного — це складно навіть фізично, не кажучи вже про небезпеку у повітрі через безпілотники та ворожу авіацію", - каже ведучий.
За його словами, туди важко дістатися. "І коли ти дві години з шаленою швидкістю на човні підстрибуєш, без перебільшення на два метри й приземляєшся, немов на асфальт, вибиваючи собі коліна, хребет — розумієш, що ці хлопці — справжні герої. Я не буду виділяти окремих людей, адже вважаю, що абсолютно кожен герой нашої програми гідний окремої книги. От такі ми українці, що кожна людина – це не просто історія, а ціла книга", - додає він.
За словами ведучого, коли він знаходиться в епіцентрі події, вже не страшно. "Страх – це нормальна природна реакція будь-якої людини. Не нормально, якщо страху немає. Але коли те, чого ти боїшся вже починається, то вже не страшно", - каже Комаров.
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