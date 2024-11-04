"Дайте мені поле": відомий український репер вступив до Нацгвардії

Короткий зміст:
- Артем Лоік записався до Нацгвардії добровольцем
- Репер служить у Києві психологом
Український репер Артем Лоік у перші дні повномасштабної війни вирушив до військкомату. Однак на службу артиста не взяли, хоч на облік і поставили.
Тоді Лоік зайнявся волонтерством, і почав давати благодійні концерти на користь ЗСУ. Утім, бажання служити в репера не зникло. І тоді він потрапив до Національної гвардії України. Про це Артем розповів в ефірі проєкту "Муз_Тренд".
"Я пішов до військкомату на четвертий день. Мене записали, поставили на облік. Я почав займатися волонтерством, гуманітаркою і зрозумів, що ефективний тут. На концертах ми збирали дуже багато грошей. Коли настав час, я побачив, що вже не такий ефективний, бо, на жаль, люди втомилися. Я зрозумів, що треба далі йти. Я зустрівся з командуванням і сказав: "Дайте мені поле, я буду діяти. Я хочу бути ефективним", - згадує Лоік.
Також артист розповів, що поки що бойових виходів не мав. Його військова спеціальність - психолог, і зараз він служить переважно в Києві: "Я в Національній гвардії України, це Сили оборони. У мене ще не було таких ситуацій, де я був на лінії вогню або ще десь. Я займаюсь іншим. Я інструктор відділення оперативно-психологічної роботи. Я психолог".
Хто такий Артем Лоік?
Артем Лоік - український репер, який здобув популярність завдяки участі в шоу Х-Фактор і "Україна має талант-3", повідомляє Вікіпедія. Після 2014 року виступав у країні-окупанті та співпрацював із путіністом Григорієм Лепсом, проте з початком повномасштабної війни в Україні засудив рф і принципово перейшов у творчості на українську мову.
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