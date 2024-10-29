"Було важко": Слава Дьомін розповів про викидень свєї дівчини

Телеведучий поділився особистою драмою, але не став розкривати подробиці.

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Слава Дьомін поділився особистим / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

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Що сталося в особистому житті Дьоміна

Чому він не хоче про це говорити

Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін поділився особистою драмою, яка сталася у стосунках з його коханою.

Про це знаменитість розповів в інтерв'ю Люкс.ФМ.

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"Така історія (викидень - авт.) була в моєму житті. Це все, що я можу сказати. Було важко. Єдине, що можу сказати. Не розпитуйте, більше нічого не додам, тому що це стосується не тільки мене", - розповів ведучий.

Як відомо, Дьомін розлучився зі своєю дружиною кілька років тому. Тим часом у ЗМІ періодично з'являються романтичні пости і сторіз, але імені незнайомки ведучий не розкриває.

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

Після того, як 2021 року український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін оголосив про розставання з дружиною, йому приписували романи з безліччю відомих жінок. Про почуття до деяких із них шоумен розповідав сам, чутки про інших так і залишилися нерозкритими.

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Свого часу Дьоміна підозрювали в романтичних стосунках із ведучою Лесею Нікітюк - вони працювали разом, і оточення нібито помітило між ними іскру.

Раніше Олена Мозгова змінила імідж і перестала бути схожою на себе - новий образ здивував прихильників навіть порівняно зі стрижкою під "їжачок", яку музична продюсерка робила кілька років тому.

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