Олена Мозгова змінила імідж та перестала бути схожою на себе

Тяга до нових образів привела Мозгову до вельми незвичайного для неї експерименту.

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Олена Мозгова новини - Олена Мозгова кардинально змінила імідж / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Український музичний продюсер Олена Мозгова любить експериментувати з образами. Вона прекрасно почувається в луках, які м'яко підкреслюють її жіночність, але і не боїться виглядати трохи більш андрогінно: наприклад, у травні 2022 року вона підстриглася практично "під нуль", і в цьому вигляді їй було дуже комфортно.

Нещодавно Мозгова продемонструвала свій б'юті-експеримент, який ошелешив навіть найдавніших її підписників. У своєму блозі в Instagram вона показала нову зачіску.

Так з палкої брюнетки, якою всі знають продюсерку, вона перетворилася на русяву з м'яким медовим відливом. Незвичайний відтінок ідеально ліг на вкорочене каре Мозгової.

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"Новий колір, нова стрижка, нова я!" - підписала фото Олена Мозгова, явно задоволена своїм новим луком.

Олена Мозгова новини - Олена Мозгова кардинально змінила імідж / instagram.com/olenamozgova1

Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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