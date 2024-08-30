УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Олена Мозгова змінила імідж та перестала бути схожою на себе

Анна Підгорна
30 серпня 2024, 04:30
114
Тяга до нових образів привела Мозгову до вельми незвичайного для неї експерименту.
Олена Мозгова
Олена Мозгова новини - Олена Мозгова кардинально змінила імідж / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Український музичний продюсер Олена Мозгова любить експериментувати з образами. Вона прекрасно почувається в луках, які м'яко підкреслюють її жіночність, але і не боїться виглядати трохи більш андрогінно: наприклад, у травні 2022 року вона підстриглася практично "під нуль", і в цьому вигляді їй було дуже комфортно.

Нещодавно Мозгова продемонструвала свій б'юті-експеримент, який ошелешив навіть найдавніших її підписників. У своєму блозі в Instagram вона показала нову зачіску.

Так з палкої брюнетки, якою всі знають продюсерку, вона перетворилася на русяву з м'яким медовим відливом. Незвичайний відтінок ідеально ліг на вкорочене каре Мозгової.

відео дня

"Новий колір, нова стрижка, нова я!" - підписала фото Олена Мозгова, явно задоволена своїм новим луком.

Олена Мозгова
Олена Мозгова новини - Олена Мозгова кардинально змінила імідж / instagram.com/olenamozgova1

Хто така Олена Мозгова?

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Дмитро Monatik показав, яким був до великого шоу-бізнесу - популярний шоумен поділився своїм архівним знімком з періоду великого захоплення хіп-хоп-культурою.

Також стало відомо, що "син" Олега Винника, співак Андрій Кравченко, якого через схожість у зовнішності та репертуарі часто порівнюють зі втікачем, остаточно відрікся від опального артиста.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Мозгова новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

01:30 Україна
В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

00:26 Світ
"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію 65750

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту 5897

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту

Говорити не може, їсть через шприц : що відбувається в житті путіністки Олени Воробей 5579

"Говорити не може, їсть через шприц": що відбувається в житті путіністки Олени Воробей

Китайський гороскоп на завтра 30 серпня: Кроликам - жертви, Свиням - проблеми 5073

Китайський гороскоп на завтра 30 серпня: Кроликам - жертви, Свиням - проблеми

Останні новини

06:10

Як Південна Корея хоче витіснити з ринку Китай і Росію

04:42

Принесуть багатство і щастя: які картини мають бути в квартирі за фен-шуй

04:30

Олена Мозгова змінила імідж та перестала бути схожою на себе

04:00

Маша Кондратенко прокоментувала чутки про роман із відомим співаком

03:45

4 найкращі способи, як відмити плитку у ванній: усі забруднення безслідно зникнутьВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:47

В МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії - Боррель

02:36

Росіяни панікують: ворог боїться заходу українських ДРГ на Курську АЕС - Світан

02:00

Чому варто кожного ранку випивати склянку теплої води: корисний фактВідео

01:47

Паралімпіада-2024: на якому місці Україна та скільки медалей вже завоювала

Реклама
01:30

Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

01:08

РФ використала в степах України арктичних морпіхів та дивну техніку - Плетенчук

00:26

В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

00:08

Доторкнувся до легенди: Потап засвітився в компанії світових знаменитостей

29 серпня, четвер
23:31

Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

23:27

Дьомін уперше розкрив правду про роман із Мішиною: "Чому зникла раптово?"

22:50

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:48

Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

22:42

Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні

22:06

Новий член сім'ї: Дзідзьо здивував шанувальників поповненням

22:05

Командувачі НАТО таємно зустрілись у Дрездені: українці також були присутні

Реклама
22:04

"Покласти край війні": Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел

22:03

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

21:20

Катастрофа для Путіна: в МЗС Швеції зробили гучну заяву про "Курську операцію"

21:12

Путіну світить арешт за ордером МКС: у Кремлі анонсували несподіваний візит

20:51

Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

20:10

Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

20:08

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

19:34

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:27

"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

19:25

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

19:13

У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

19:10

Ракета-дрон "Паляниця" нищить ворогівПогляд

18:32

Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони

18:31

"Ми не воюємо з РФ": Рим не дозволяє ЗСУ бити італійською зброєю по Росії

18:30

Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

18:10

Зірка "Слуги народу" розповів про знущання в поліції: "Били мене"

18:06

Дуже жорсткі бої: Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту на сході

18:06

В Україні розбився F-16: що відомо про катастрофу - WSJ

17:57

"Авіація РФ під загрозою знищення": експерт розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця"

17:49

Оригінальніше і дешевше, ніж квіти: що подарувати вчителю на 1 вересня

Реклама
17:39

Володарка найширшого язика в світі: як виглядає жінка-рекордсменка

17:28

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців

17:12

Шоу, де гумор та імпровізація вирішують все: на ТЕТ прем’єра нового проєкту "Батли"Відео

17:05

Загроза для міст-стотисячників: у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська

17:02

Попри позицію США: в ЄС заявили про допомогу Україні коштом доходів від росактивів

16:52

Потрібен інший підхід: військовий розповів, як можна перемогти Росію

16:48

В США чоловік отримав штраф за надування мильних бульбашок: в чому причина

16:36

"Завдання реалізовуються": Зеленський терміново скликав на нараду військових

16:26

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають

16:16

ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти