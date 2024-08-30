Олена Мозгова змінила імідж та перестала бути схожою на себе

Український музичний продюсер Олена Мозгова любить експериментувати з образами. Вона прекрасно почувається в луках, які м'яко підкреслюють її жіночність, але і не боїться виглядати трохи більш андрогінно: наприклад, у травні 2022 року вона підстриглася практично "під нуль", і в цьому вигляді їй було дуже комфортно.
Нещодавно Мозгова продемонструвала свій б'юті-експеримент, який ошелешив навіть найдавніших її підписників. У своєму блозі в Instagram вона показала нову зачіску.
Так з палкої брюнетки, якою всі знають продюсерку, вона перетворилася на русяву з м'яким медовим відливом. Незвичайний відтінок ідеально ліг на вкорочене каре Мозгової.
"Новий колір, нова стрижка, нова я!" - підписала фото Олена Мозгова, явно задоволена своїм новим луком.
Хто така Олена Мозгова?
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
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