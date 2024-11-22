"Хоче в кадр": Олександр Педан розповів про захоплення молодшого сина

Син ведучого на знімальний майданчик нового сезону шоу "Я люблю Україну" прийшов з класом, аби зірковий татко показав усю "кухню" телебачення зсередини.

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Марк вже проявляє цікавість до кадру / Фото прес-служби ТЕТ

Відомий ведучий і капітан шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ Олександр Педан виховує двох дітей. З 19-річною донькою Лєрою він знімає освітні проєкти про українські коледжі та університети. Його молодшому сину всього 7 років, але, як з’ясувалося, Марк вже проявляє цікавість до кадру. Навіть на знімальний майданчик нового сезону шоу "Я люблю Україну" прийшов з класом, аби зірковий татко показав усю "кухню" телебачення зсередини.

"Видно, що Марік хоче в кадр. Ми потихеньку з його дозволу, з його бажання дещо знімаємо. Я думаю, готуйтеся, скоро в нас точно вийде щось спільне. Головне, щоб він цього хотів. Я не буду тиснути, я не з тих батьків, діти яких обов’язково повинні продовжити їхню справу, ні. Якщо він вирішить стати лікарем або будь-ким іншим, будь ласка", – поділився Олександр Педан.

Олександр Педан виховує двох дітей / Фото прес-служби ТЕТ

Поки син капітана шоу "Я люблю Україну" лише визначається з майбутньою професією, донька вже здобуває освіту соціолога. Лєра є студенткою Українського Католицького університету у Львові й чудово поєднує навчання зі зйомками. Разом з Олександром Педаном вони успішно відзняли третій сезон розважально-пізнавального проєкту "КоледжCheck", де розповіли про шість коледжів у різних областях України, і невдовзі планують продовжити інспекцію закладів профтехосвіти.

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"Лєра класно навчається, все встигає. Вона вчиться на соціолога, і я не хочу псувати їй навчання, але минулий сезончик "КоледжCheck" у неї класно вийшов. Вона не скотилася по оцінках, я нею дуже пишаюся. Тому хотів би продовжити популяризувати навчання в коледжах разом з нею", – прокоментував Олександр Педан.

Поки ж він примножує знання та любов до України разом з Юрієм Ткачем та улюбленими зірками в новому сезоні шоу "Я люблю Україну". Дивіться прем’єрні випуски всією родиною та перевіряйте власні знання про Україну щонеділі, о 19:00, на телеканалі ТЕТ.

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