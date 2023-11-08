Популярний український телеведучий отримав травму і з'явився на милицях: що сталося

Шоумену терміново довелося пройти операцію після невдалої гри у баскетбол.

https://glavred.net/stars/populyarnyy-ukrainskiy-televedushchiy-poluchil-travmu-i-poyavilsya-na-kostylyah-chto-proizoshlo-10515043.html Посилання скопійоване

Відомий український ведучий травмувався під час гри у баскетбол / Колаж: Главред, фото: instagram.com pedanos

Відомий український ведучий Олександр Педан травмував ногу під час баскетбольного матчу в Харкові. Через травму Педан був змушений зробити операцію. Про це шоумен розповів у своєму Instagram.

Під час одного з баскетбольних матчів Педан невдало повернув ногу, що призвело до травми ахіллового сухожилля. В результаті, йому довелося негайно пройти операцію, під час якої частину ахілла перемістили на іншу ділянку ноги.

На своїй сторінці в Instagram, Олександр Педан поділився фотографією своєї прооперованої ноги, яка зараз в гіпсі. Шоумен розповів, що тепер йому на два місяці доведеться утримуватися від фізичних навантажень на травмованій нозі та він вимушений користуватися милицями для пересування.

відео дня

Педан не припиняє працювати, навіть з такою травмою. Він продовжує їздити на машині, хоча зізнається, що запізнюється скрізь. Шоумен гумористично зауважив, що тепер у нього дуже розвинені руки через велике навантаження на милиці.

"У мене, до речі, така фізична активність. Поки звикаєш до милиць, блін, так нормально руки качаються", – сказав Педан.

Педан також згадав про свого товариша по грі, який вважає себе винним у травмі. Шоумен зазначив, що винен у цій ситуації він сам. Незважаючи на труднощі, він планує продовжувати активно працювати та вести свій звичайний ритм життя.

Нагадаємо, Педан поділився світлиною на честь гранатового весілля з дружиною Інною. Вони відзначили 19 років подружнього життя. Педан активно ділиться своїм життям та подіями в соціальних мережах, але його дружина зазвичай залишається поза увагою громадськості.

Також, нещодавно про своє рідкісне захворювання розповів блогер ті ведучий Богдан Буше. Він страждає від синдрому Гійєна-Барре, яке призвело до погіршень у ходьбі та мовленні. Зараз він перебуває на стаціонарному лікуванні. Поки що не спостерігається помітних покращень у його стані, але й не відбувається загострення симптомів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.