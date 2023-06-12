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Україна втратила перемогу в "товарняку" з Німеччиною і зіграла внічию 3:3

Дмитро Відоменко
12 червня 2023, 20:49 оновлено 12 червня, 21:02
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Україна у видовищному товариському матчі не змогла утримати перевагу в два м'ячі і на останніх хвилинах втратила перемогу над Німеччиною. Підсумок - 3:3.
Україна-Німеччина
Україна зіграла внічию проти Німеччини / колаж Главред, фото УНІАН і УАФ

Перший матч збірної України під керівництвом Сергія Реброва, незважаючи на свій товариський характер, обіцяв бути непростим. Адже грати українцям потрібно було проти грізної збірної Німеччини - хай наставник "Бундестім" Ханс-Дітер Флік і виставив експериментальний склад.

Власне, німці рахунок у матчі і відкрили. Вже на 6-й хвилині Вольф отримав м'яку передачу Кімміха на правий фланг штрафного, обробив матч, а потім пробив, а Фюллькруг підправив його у ворота - 1:0.

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Українці, до їхньої честі, руки не опустили. І понеслися атакувати. Особливо старалися легіонери - Мудрик і Циганков. Той на 18-й хвилині отримав м'яч від Тимчика і потужно розстріляв кут воріт німців (підозра на офсайд не підтвердилася) і зрівняв рахунок - 1:1.

Вже через п'ять хвилин Мудрик в центрі штрафного отримав м'яч і гарматно пробив. М'яч влучив у Рюдігера, рикошет і Трапп виявився безсилим - 1:2.

У другому таймі напруження атак українців не спадало. На 55-й хвилині Довбик продавив Гінтера, відібрав у нього м'яч і відкотив м'яч на порожні ворота набігаючому Циганкову - 1:3.

Але німцям все ж вдалося зрівняти. На 83-й хвилині Хаверц в боротьбі перед штрафним зачепився за дальній пас Рюдігера зі своєї половини і в своєму фірмовому стилі проштовхнув м'яч у ворота Трубіна - 2:3.

На жаль, переможний рахунок українці не втримали. Все той же Хаверц на 90=-й хвилині зачепився в центрі штрафного за передачу з лівого флангу в боротьбі проти Матвієнка, після чого його збив Соболь. Пенальті. Кімміх з "точки" не схибив - 3:3.

Нагадаємо, раніше, 26 березня 2023 року, збірна України з футболу стартувала у відборі на Євро-2024 і поступилася збірній Англії з рахунком 2:0.

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