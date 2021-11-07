Шевченка призначили головним тренером італійської Дженоа

Контракт з колишнім наставником збірної України підписаний строком на три роки.
Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко призначений головним тренером італійського футбольного клубу Дженоа (Генуя).
"Андрій Шевченко новий головний тренер Джеона. Ласкаво просимо, містер!",- йдеться в повідомленні клубу в Twitter.
Контракт з колишнім наставником збірної України підписаний строком на три роки, до літа 2024 року.
45-річний український фахівець вже прокоментував своє нове призначення.
"Починаємо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа до її великої історії", - написав Шевченко в Instagram.
Дженоа після 12-ти турів чемпіонату Італії займає 16-е місце в турнірній таблиці. Дженоа вважається найстарішим футбольним клубом Італії. Заснований у 1893 році.
Нагадаємо, Шевченко покинув збірну України 1 серпня в після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" з літа 2016 року.
Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.
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