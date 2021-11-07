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Шевченка призначили головним тренером італійської Дженоа

7 листопада 2021, 15:17

Контракт з колишнім наставником збірної України підписаний строком на три роки.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Reuters

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко призначений головним тренером італійського футбольного клубу Дженоа (Генуя).

"Андрій Шевченко новий головний тренер Джеона. Ласкаво просимо, містер!",- йдеться в повідомленні клубу в Twitter.

Контракт з колишнім наставником збірної України підписаний строком на три роки, до літа 2024 року.

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45-річний український фахівець вже прокоментував своє нове призначення.

"Починаємо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа до її великої історії", - написав Шевченко в Instagram.

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Дженоа після 12-ти турів чемпіонату Італії займає 16-е місце в турнірній таблиці. Дженоа вважається найстарішим футбольним клубом Італії. Заснований у 1893 році.

Нагадаємо, Шевченко покинув збірну України 1 серпня в після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" з літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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