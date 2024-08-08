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В України - третє "золото": перемогу виборов олімпієць Хижняк, подробиці

Степан Гафтко
8 серпня 2024, 01:14
26
Український боксер Олександр Хижняк виграв золоту медаль на Олімпіаді у Парижі
В України - третє 'золото': перемогу виборов олімпієць Хижняк, подробиці
Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу / колаж: Главред, фото: Facebook НОК України

На Олімпійських іграх у Парижі завершилися змагання з боксу у ваговій категорії до 80 кілограм. Золото виборов представник України Олександр Хижняк. Про це повідомили в НОК Україїни на своїй сторінці у Facebook.

Суперником українця у фіналі був представник Казахстану Нурбек Оралбай. Варто відзначити, що Хижняк виграв перший раунд за рішенням суддів 3-2, а от у другому раунді поступився із аналогічним рахунком, тому доля золотої медалі вирішувалась у заключному раунді.

відео дня

Під час останньої трихвилинки українець був набагато активнішим та навіть розбив опоненту ніс. В результаті судді роздільним рішенням віддали золото саме Хижняку - 3-2.

Раніше в 1/8 фіналу Олександр Хижняк переміг Пилипа Акілова з Угорщини, уродженця України (4:0), а в 1/4 фіналу взяв гору над Вандерлеєм Перейрою з Бразилії (5:0).

  • Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024
    Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024 Фото: НОК
  • Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024
    Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024 Фото: НОК
  • Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024
    Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024 Фото: НОК
  • Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024
    Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024 Фото: НОК
  • Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024
    Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024 Фото: НОК
  • Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024
    Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024 Фото: НОК
  • Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024
    Олександр Хижняк приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді у Франції 2024 Фото: НОК

Суперником українця у півфіналі був Арлен Лопес із Куби, дворазовий олімпійський чемпіон (2016, 2020). За підсумками трьох раундів судді віддали перемогу українському боксеру роздільним рішенням (3:2). В іншому півфіналі Нурбек Оралбай із Казахстану переміг Крістіана Піналеса з Домініканської Республіки (3:2).

Нашого боксера вже привітав президент України Володимир Зеленський.

"Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі – для України! Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!" - написав глава держави на своїй сторінці в Telegram.

Олімпійські ігри 2024 - результати українців

Нагадаємо, що український борець Парвіз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув перемогу в півфіналі Олімпійських ігор-2024. Спортсмен пройшов у фінал і гарантував Україні срібну медаль.

Раніше на Олімпіаді-2024 у понеділок, 5 серпня, українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили у фіналі вправ на паралельних брусах. Ілля Ковтун завоював срібну медаль з результатом 15,500 балів.

Також Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Ірина Геращенко завоювала бронзу у стрибках у висоту, стрибнувши на 1,95 метри. Ярослава Магучіх стала чемпіонкою, подолавши висоту в два метри та здобувши золоту медаль.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

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