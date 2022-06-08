"Як карлик Володенька сказав - так і буде": легенда Динамо пояснив "любов" росіян до війни

Легенда Динамо пояснив "любов" росіян до війни / скріншот

Люди в Росії підтримують війну в Україні оскільки більшість з них не хочуть мислити критично і шукати альтернативні джерела інформації про те, що відбувається.

Вони свято вірять словам ватажка Кремля Володимира Путіна. При цьому ті, хто не згоден з офіційною позицією, не висловлюються через почуття страху в інтерв'ю FanDay висловив легендарний нападник київського "Динамо" Максим Шацьких.

За його словами, жителі РФ не бажають зрозуміти дійсність.

"Там є адекватні люди, просто їм складно це говорити вголос, оскільки там достатньо міліціонерів, нацгвардії і всього іншого, ну "Радянський союз", а що ви хочете... зомбовані люди і важко їх переконати. Розумна людина завжди подивиться якісь альтернативні ресурси, ЗМІ, не один канал, а послухає американську пресу, українську, свою цю, дебільну зомбовану, а потім просто зробить висновки. А для більшості, не для всіх, вони не хочуть і складно. У них є один цей карлик - дебіл Володенька, і ось вони моляться на нього і нічого не хочуть чути. Ось він як сказав - так і буде, значить, це правильно. Вони так живуть, вони живуть в такому світі", – заявив Шацьких.

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