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ФІФА оскандалилося через відсторонення Росії від міжнародних турнірів

31 березня 2022, 18:54

Санкції щодо представників РФ продовжують діяти.

FIFA, ФІФА
ФІФА / Reuters

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно назвав складним рішення про відсторонення російських клубних і збірних команд від міжнародних змагань через війну в Україні.

Функціонер також зазначив, що санкції щодо представників РФ продовжують діяти.

При цьому він пояснив, що ФІФА очікує на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) по апеляції РФ.

"Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти. Рішення по Росії приймалося місяць тому. Російський футбольний союз звернувся до Спортивного арбітражного суду, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі", – сказав Інфантіно.

ФІФА оскандалилося через Росію

Однак, Міжнародна федерація футболу вирішила, що російське військове вторгнення в Україну є підходящим моментом для надання російській мові статусу офіційної в організації.

І тепер російська стала однією з офіційних мов ФІФА. Таке рішення було прийнято на 72-му конгресі організації, який приймає катарська Доха.

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Донедавна Статут Міжнародної федерації футболу передбачав використання чотирьох офіційних мов-англійської, іспанської, німецької та французької. ФІФА веде документацію на цих мовах, а також підтримує діалог з національними асоціаціями.

Натомість організація вигнала зі своїх лав Федерації Зімбабве, Кенії та Пакистану.

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