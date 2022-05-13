"Що з тобою не так?": глава ФБУ зашкварився братанням з росіянином

Володимир Продивус і Умар Кремльов / скріншот

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус обійнявся з росіянином Умаром Кремлєвим на засіданні Конгресу IBA.

При цьому український спортивний функціонер отримав з рук представника країни-агресора нагороду. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі IBA Boxing.

"Президент Федерації боксу України Володимир Продивус знову займається з росіянином Умаром Кремлєвим. Відео від 13 травня. ЩО. З ТОБОЮ. НЕ. ТАК?",- прокоментував відео спортивний журналіст Олег Щербаков.

Додамо, що сьогодні ФБУ повідомила про смерть боксера і судді Олексія Купирєва. За попередніми даними, Купирєв загинув восьмого березня у власній квартирі в результаті попадання в будинок ворожого снаряда. Олексій ставав чемпіоном Європи з боксу серед молоді, а завершивши активні виступи на рингу, почав суддівську кар'єру. Зокрема, він отримав суддівську ліцензію рівня 1 зірки IBA (Міжнародна боксерська асоціація).

У ФБУ принесли свої співчуття рідним і близьким боксера: "Федерація боксу України висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Спочивайте з миром, Олексію Вікторовичу!".

Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначний.

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