Чемпіон світу воював добровольцем: на фронт загинув знаменитий український кікбоксер

Роман Головатюк залишив спортивну кар'єру і з перших днів війни добровольцем пішов на фронт.

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Роман Головатюк загинув на фронті / Колаж: Главред, Фото: Facebook/kpmrada, depositphotos.com/ua/

На фронті загинув український захисник, кікбоксер, чемпіон світу, заслужений майстер спорту Роман Головатюк.

Як ідеться в повідомленні Кам'янець-Подільської міської ради, Головатюк добровільно пішов захищати Україну від російської агресії.

"За покликом серця Роман залишив спортивну кар'єру і з перших днів війни добровольцем пішов туди, де був потрібен. Це велика втрата для всієї України. На жаль, тепер він залишиться в історії України та нашій пам'яті", - зазначається в повідомленні.

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Як зазначили у Спортивному комітеті молоді та спорту, Роман вважався одним із найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

"Голосно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив видатну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славний атлет, справжній українець, воїн і герой", - розповіли в комітеті.

Що відомо про Романа Головатюка

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року в селі Красноставці Хмельницької області. У 2012 році вступив до Подільського державного аграрно-технічного університету. У 2014 Головатюк почав займатися в секції кікбоксингу.

Чемпіон світу (2019 р.), дворазовий володар Кубка світу, дворазовий володар Кубка Європи, фіналіст Всесвітніх ігор, заслужений майстер спорту України.

/ Facebook/kpmrada

Хто з відомих людей пішов захищати Україну Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. Він був Майстром спорту міжнародного класу, членом національної збірної та "Українських Отаманів".

Також під час виконання бойового завдання загинув український популярний артист Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк.

Як повідомляв Главред, під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки.

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