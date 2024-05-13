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Бій Усик - Ф'юрі: прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона, котирування букмекерів

Дмитро Відоменко
13 травня 2024, 13:34
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Прогноз на бій Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі: Главред зібрав ключову інформацію про бій (коефіцієнти і статистика, аналітика боксерів і ставки букмекерів).
Усик і Ф'юрі
Усик - Ф'юрі: прогноз букмекерів на бій / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Український боксер, чемпіон за версією WBA, WBO, IBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 нокаутів) проведе поєдинок зі скандальним британцем і володарем титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 нокаутів). Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії 18 травня, і експерти вже називають його одним із найочікуваніших боїв 2024 року.

В андеркарді у важковаговиків відбудуться два титульні поєдинки за участю Джея Опетаї та Джо Кордіни, а також бій Сергія Ковальова з Робіном Сафаром.

Отже, боксери проведуть титульний бій, на кону якого стоятимуть чотири пояси - тобто за звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги. Усик і Ф'юрі будуть першими спортсменами, які битимуться за чотири основні пояси дивізіону.

Причому Усик наразі провів тільки п'ять поєдинків у суперважкій вазі, але показав при цьому чимале вміння і майстерність. Ф'юрі ж, хоч раніше здолав багатьох зірок і топових боксерів, останніми роками вирізняється здебільшого екстравагантними заявами.

Бій Ф'юрі - Усик

Бій охрестили "Вогняний ринг". У ньому змагатимуться - чемпіон у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі та володар титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександр Усик. Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Спочатку планувалося, що бій відбудеться 17 лютого, проте 2 лютого 2024 року стало відомо, що бій переноситься через травму Тайсона Ф'юрі, пише Вікіпедія.

Прогноз букмекерів на бій Усик - Ф'юрі:

У конторі Favbet вважають Усика фаворитом - щоправда, з невеликою перевагою. На перемогу українця дають коефіцієнт 1.90. На нічию - 17.00, а на перемогу Ф'юрі - 1.95.

З колегами дещо не згодні люди з Vbet. Тут невелика перевага у Ф'юрі -1.84, нічия - 15.00, на перемогу Усика - 1.90.

З ними згодні представники контори Bwin. На перемогу Ф'юрі - 1.91, нічия - 15.0, на перемогу Усика - 2.00

Слова боксерів перед боєм Усик-Ф'юрі

"Для мене важливі чотири пояси, для мене важливий титул абсолютного чемпіона, але для мене важливіше дарувати емоції моєму українському народу. Я вірю в Україну настільки, що, мені здається, я в себе не настільки вірю, як у свою країну, - сказав Усик.

Він додав, що "у війні, як і в боксі, розмір не дуже має значення", а головне - це характер і вміння.

"Українські солдати якраз показують вміння і свій характер", - сказав українець в інтерв'ю блогу Boxing King Media.

"Я стану першим боксером-супертяжем в історії вартістю 500 мільйонів фунтів. Щасливі дні! Це важливий бій, але, знову ж таки, мені неприємно це говорити, тому що фанати боксу, шанувальники боксу та всі виродки не хочуть цього чути, але чому ви думаєте, що я - це бокс? Я б'юся за гроші. Якщо хто-небудь із професійного боксу скаже мені, що вони займаються цим спортом не заради грошей, вони вам брешуть. А я кажу вам від усього серця", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю виданню The Telegraph.

Бій Усик - Ф'юрі - останні новини за темою:

Раніше Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком. Тайсон Ф'юрі нагадав про те, що ще кілька років тому Олександра Усика в хевівейті взагалі не було.

Нагадаємо, Ф'юрі наїхав на Усика через бій із Дюбуа. Британець Тайсон Ф'юрі глумливо прокоментував поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

До того Усик заочно посварився з російськими пропагандистами. Чемпіон з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик назвав лицемірами тих росіян, які постійно звинувачують інших у своїх злочинах.

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