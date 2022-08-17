Бій-реванш Усик-Джошуа: букмекери різко змінили фаворита

Усик-Джошуа / Matchroom Boxing

У найближчу суботу, 20 серпня, відбудеться бій-реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Згідно букмекерських котирувань, фаворитом майбутнього бою є український боксер. Хоча ще раніше букмекери віддавали перевагу британцеві.

На перемогу Усика букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,57, тоді як перемога Джошуа оцінюється коефіцієнтом 2,50.

Цікаво, що дострокова перемога Усика оцінюється коефіцієнтом 2,75, тоді як перемога українця в повному бою - 3,20.

На перемогу Джошуа достроково - 3,25, за очками - 8,00.

Як прогнозують букмекери, поєдинок українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа завершиться з сьомого по десятий раунд у разі, якщо бій не триватиме всю дистанцію.

Де дивитися бій Усик-Джошуа

Поєдинок прийме місто Джидда в Саудівській Аравії. Орієнтовний час початку бою Усик-Джошуа 23:00 за київським часом.

Трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі 2+2.

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