"Знайти своїх" на 1+1: Катерина Осадча розповіла про утримання полонених в Оленівський колонії

Осадча розповіла про полонених в Оленівці у проєкті "Знайти своїх" / Прес-служба

Вчора о 21:30 у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" вийшов новий епізод спільного проєкту Катерини Осадчої та телеканалу 1+1 під назвою "Знайти своїх". З перших днів війни телеведуча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв’язок через вторгнення рф на територію України. Наразі проєкт допоміг воз’єднатись близько двом тисячам українських родин.

Нещодавно проєкт "Знайти своїх" відзначив півроку існування. За цей час до команди проєкту приєдналося 67 волонтерів і було знайдено близько 2000 людей.

"Сьогодні рівно півроку проєкту "Знайти своїх". Дякую кожному, хто протягом цього часу з нами. Дякую за кожну годину важкої праці і невпинні ідеї пошуку. Щодня в Сніданку з 1+1 і щотижня в Національному телевізійному марафоні "Єдині новини" ми показуємо історії тих, кого шукаємо і тих, кого вже знайшли. Дякую активним телеглядачам, які повідомляють нам про деталі зниклих людей і дуже допомагають в цій справі. Ми запрошуємо в команду кожного українця і незабаром презентуємо гугл-форму для волонтерів, які мають бажання приєднатися до нашої команди. Хочу нагадати, що допомагати у пошуку може кожен, адже просто переглянувши стрічку телеграм-каналу "Пошук зниклих" ви можете впізнати тих, кого шукають", - каже Катерина Осадча.

Героїнею нового епізоду стала Дар’я Федоричко з Херсонщини, яка шукає свого 23-річного чоловіка Артема. Повномасштабна війна застала подружжя у Маріуполі, куди вони приїхали по роботі. Ще 22 лютого пара планувала виїхати з міста, але через сімейні обставини не встигли це зробити.

"Щодня мені сниться сон, що я їду до нього, але ніяк не можу доїхати. Я мрію, що колись знову зможу його міцно обійняти. День нашого знайомства - це найкращий день в моєму житті. Було відчуття, наче це мій найкращий друг, якого я не бачила багато років і ось ми зустрілися. Ми планували купити будинок та готувалися віддати дитину до першого класу, але війна зруйнувала наше життя. 24 лютого ми намагалися виїхати з Маріуполя, але не змогли. В місті не було жодної маршрутки, а машини відмовлялися нас брати. Близько двох місяців ми ховалися від обстрілів у підвалі будинку. Мій чоловік скооперувався з іншими чоловіками з підїзду, щоб у всіх була їжа та вода. Він намагався допомогти кожному", - каже Дар’я.

4 травня під приводом примусової фільтрації Артема забрали російські військові. З того часу зв’язок з чоловіком обірвався.

Осадча розповіла про полонених в Оленівці у проєкті "Знайти своїх" / Прес-служба

"Забирали всіх чоловіків, у яких в військовому квитку була зазначена служба в армії. В одному тільки Маріуполі забрали близько 3500 осіб. Офіційних підтверджень зі сторони росії, що мій чоловік знаходить у полоні, немає. Але мені вдалося з’ясувати, що Артема тримають у колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Саме там наприкінці липня росіяни підірвали один з бараків з Азовцями. Я знаю, що до Оленівки його били, морили голодом, що відбувається зараз навіть важко уявити", - каже жінка.

Історію пошуку Артема вже показували в ефірі Сніданку з 1+1, після цього епізоду до координаторів проєкту "Знайти своїх" звернулися люди, які перебували у полоні разом з Артемом. Це були звільнені з полону маріупольські водії-волонтери. Серед них Костянтин Величко, який провів у колонії понад 100 днів.

"В Оленівці було кілька місць, де утримували в'язнів", - каже Костянтин. - Одне з них це ДІЗО, тобто дисциплінарний ізолятор, так званий, ямо-кам'яний мішок. Один із моїх друзів, волонтер Євген Малярчук, був засланий туди. Він якраз знаходився з Артемом безпосередньо в одній камері".

Поділився Костянтин і інформацією, в якому стані знаходився Артем і чи є в нього шанси вирватися з полону.

"Оскільки ми виконували різні види робіт, так само як і у Артема, у нас була можливість пересуватися колонією. Хтось копав городи, хтось займався ремонтами, хтось готував їжу. З Артемом ми неодноразово перетиналися, і я його бачив на власні очі. Тоді його стан був цілком задовільний в плані утримання. Він щодня виходив на роботи, був на сонці і свіжому повітрі. Ситуація Артема дуже схожа на нашу. Оскільки він цивільно-затриманий, він не є військовополоненим і відповідно у списках на обмін його просто немає. Затриманих, які знаходяться в такій самій ситуації, наразі понад 500 осіб. Ще коли ми були у полоні, їх перевели в статус тимчасово арештованих, тобто відправили під слідство. Там дають терміни від 10 років і вищі. Якщо ж він залишився в статусі адмін-затриманого, то шанс звільнитися в нього є. Швидше за все для цього просто потрібен час", - каже волонтер.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча та українські бренди Two Hearts Store та Zhivi Ukraino презентували благодійний мерч "Я без тебе як жовтий без синього", весь прибуток якого буде направлений на підтримку роботи волонтерського проекту "Знайти своїх" та евакуації знайдених людей.

Замовити благодійні футболки можна за посиланням.

"Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв’язок через вторгнення рф на територію України. Щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з’являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Також можливо подати заявку на пошук через сайт проєкту.

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм каналі "Пошук зниких", адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців. Також шукайте проєкт "Знайти своїх" у інстаграм.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 та щодня у Сніданку з 1+1 з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube.