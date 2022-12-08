"Ти не один": DOROFEEVA заспіває Щедрик у незвичному дуеті та розповість про найособливіше Різдво

1+1 розкрили перших зіркових гостей святкового проєкту, присвяченого справжньому українському Різдву.

Ти не один - на різдвяному шоу від 1+1 заспівають Надя Дорофеева та Лілу45 / Прес-служба

Цього Різдва, 25 грудня, на каналах Групи 1+1 media телеглядачі побачать великий різдвяний проєкт під назвою "Ти не один", над яким працює команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем Atlas. У музичному різдвяному проєкті виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами з героями нового часу - волонтерами, представниками культурного та волонтерського фронтів. У такий непростий для країни час учасники проєкту об’єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця.

Святкового вечора на телеглядачів очікує велика кількість сюрпризів і яскравих музичних колаборацій. Так, на сцену вийде тренерка головного вокального проєкту Голос країни DOROFEEVA в дуеті з молодою співачкою Лілу45. Її пісня під назвою "Восемь" завірусилася у соц. мережах та за короткий час стала справжнім хітом. Зірки заспівають головну українську щедрівку, відому на весь світ - "Щедрик", якій в день зйомки проєкту "Ти не один" виповнилось 100-років.

"Дуже символічно, що зйомка різдвяного концерту відбувається у день 100-річчя пісні "Щедрик". Зранку вся стрічка заповнена відеороликами, в яких люди з усіх куточків світу співають її, і це дуже зворушливо. Я відчуваю велику відповідальність, тому що саме мені і Лілу45 випала честь співати цю легендарну щедрівку. Це не просто пісня, це неймовірна гордість. Коли ти чуєш її і співаєш, то відчуваєш неймовірну ніжність, силу та емоційність", - розповіла співачка.

Ти не один - на різдвяному шоу від 1+1 заспівають Надя Дорофеева та Лілу45 / Прес-служба

DOROFEEVA також поділилася історією знайомства з Лілу45 та розповіла, до чого тут проєкт Голос країни.

"Я спостерігаю за Лілу45 ще з того моменту, коли вона прийшла на Голос країни-12, аби підтримати одну з учасниць. Можу з упевненістю сказати, що наша колаборація зародилася саме завдяки Голосу країни, адже там тренери мають змогу почути нові голоси, які от-от зазвучать на всю країну. Це той проєкт, який підтримує як молодих артистів, так і досвідчених. Тоді ми поспілкувалися з Лілу, і я їй сказала, що мені подобається її неймовірний тембр. Її не можна сплутати ні з ким із зірок. Нещодавно я запросила Лілу відкривати мій сольний концерт, тому що мені дуже важливо допомагати молодим зіркам та відкривати щось нове для своєї аудиторії", - каже DOROFEEVA.

Також співачка поділилася історією, як вперше відкрила для себе справжнє автентичне українське Різдво. У дев’ять років Надя потрапила на святкування Різдва на Черкащині, ця поїздка змінила думку співачки про це свято назавжди.

"Коли мені було років дев’ять, ми з вітчимом поїхали зустрічати Різдво у село Веселий Кут - це Черкаська область. Тоді я дізналась, що означає це свято по-справжньому, з усіма його неповторними традиціями. Нас так тепло зустріли, що крізь роки я досі пам’ятаю цей день. Десь о 12 годині ми вже сіли за святковий стіл, потім йшли до сусідів, колядували, а ті нас пригощали, і так по колу. Ми пройшли все село, дарували подарунки один одному, обіймалися, жартували. Мрію знову хоч на день опинитися в такій атмосфері справжнього свята", - каже DOROFEEVA.

Ти не один - на різдвяному шоу від 1+1 заспівають Надя Дорофеева та Лілу45 / Прес-служба

Поділилася своїми різдвяними традиціями і співачка Лілу45.

"Коли я була маленька, моя мама працювала швачкою, тому кожного року на зимові свята вона готувала до столу якісь скатертини та прикраси. Це завжди було її улюблене свято, тому в моєму серці збереглись тільки найтепліші спогади про Різдво та Новий Рік. Ми обов’язково готували тушковану капусту, а моєю улюбленою різдвяною стравою завжди були вареники. Мрію, щоб наступного року в українців все було добре, щоб ми нарешті всі пережили цю страшну зиму, здобули перемогу і майбутнє приносило нам тільки радісні моменти", - каже артистка.

Нагадаємо, проєкт "Ти не один" матиме благодійну складову - кожен небайдужий зможе створити різдвяний настрій та надіслати подарунок маленьким підопічним благодійного проєкту СОС "Дитячі містечка", який опікується родинами та дітьми-сиротами. До слова, самі артисти також не залишать українських дітей без подарунків, і комусь випаде унікальна можливість отримати різдвяний сюрприз від учасників проєкту.

Над створенням проєкту працює команда 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем ATLAS.

Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня на каналах Групи 1+1 media.