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Прем’єра Голосу країни на ТЕТ: Потап розповів, хто з учасниць його команди скоро стане матір’ю

3 жовтня 2022, 15:11

Зірковий тренер Потап із гордістю розповів про своїх вихованців, а ведучий Юрій Горбунов пояснив, чому Голос країни було так важливо "воскресити" саме зараз.

Голос країни-12
Грандіозна прем’єра Голосу країни на телеканалі ТЕТ - підсумки дайджесту / Прес-служба

Вчора о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбулось повернення наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України. За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повернувся, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Вчора телеглядачі побачили дайджест, в якому пригадали перші 5 епізодів Сліпих прослуховувань, що показали до повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Вийшла вдруге на сцену Інеса Грицаєнко, яка підкорила суддів своєю версією пісні Welboy Гуси у джазовій обробці. Наразі дівчина разом з сестрою подорожує світом з важливою місією і дає благодійні концерти.

Голос країни-12
Інеса Грицаєнко - учасниця шоу Голос країни-12 від команди DOROFEEVA / Прес-служба

"Я мріяла бути артисткою ще з самого малечку, але навіть у нічному жахітті не могла уявити, що мій голос буде звучати у інших країнах під час повномасштабної війни. Наразі я беру участь у благодійних матчах нашого легендарного футбольного клубу "Динамо Київ", де співаю українські пісні. Я вірю в Україну і молюсь за наших воїнів. Все буде Україна", - говорить Інеса Грицаєнко, яка обрала команду DOROFEEVA.

Заспівала на сцені Голосу країни і Юлія Штоля. За цей час у житті дівчини відбулися важливі зміни в особистому житті. На прямому зв’язку з Голосом країни тренер Юлії Потап розповів, що наразі співачка готується стати мамою та знаходиться на 7 місяці вагітності.

Голос країни-12
Юлія Штоля - учасниця шоу Голос країни-12 від команди Потапа / Прес-служба

"Я постійно знаходжуся на зв’язку з Юлею і це буде вже друге поповнення в моїй команді за часи повномасштабної війни. Одна з учасниць нещодавно народила нам ще одного українця. Я дуже пишаюся своєю командою, тому що всі опинилися в різних обставинах: хтось був в тимчасовій окупації, хтось вийшов на світові благодійні майданчики, щоб співати і підтримувати ЗСУ, хтось пішов до армії, але всі до одного борються з окупантами на своєму рівні", - каже Потап.

Вчора в ефірі у включенні ТСН у загальнонаціональному марафоні Єдині новини ведучий проєкту Голос країни Юрій Горбунов розповів про зміни в проєкті.

"Для мене повернення Голосу країни - це дуже приємна новина, адже пісня завжди була тим інструментом, яким лікувалися українці від негараздів. Зараз пісня виконує таку саму важливу місію. Звичайно, війна вплинула на те, що відбувається у Голосі країни. Дуже багато наших учасників взяли до рук зброю і пішли як до ТРО, так і до ЗСУ. Фактично всі учасники пішли волонтерити, а деякі встигли навіть народити дітей", - каже Юрій Горбунов.

Відповів Горбунов і на питання, чи одразу форматники проєкту підтримали ідею повернення Голосу країни на екрани.

"Безумовно форматники нас консультують та весь час знаходяться поруч, але хочу нагадати, що українська адаптація входить в ТОП-3 найкращих адаптацій Голосу країни. В свій час цей проєкт став революційним. Ми перші, хто вийшов в ефір під час пандемії ковіду, тому звісно, коли вони дізналися, що ми хочемо повернути проєкт під час війни погодились і були страшенно раді. Це дуже важливий внесок в перемогу. У Голосі країни з’явилася дуже важлива благодійна місія. Українці мають можливість донатити на засоби аєророзвідки для цілої бригади. Це надважливо, адже ці засоби для нашої розвідки є нагальними", - говорить Юрій Горбунов.

Наступної неділі на телеглядачів чекає новий, 6 епізод "сліпих прослуховувань", якого ще не було в ефірі.

Нагадаємо, усі епізоди, окрім суперфіналу, було відзнято до 24 лютого. У продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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