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Той, хто звільняв Бучу, та зірка TikTok:подробиці 2 випуску Голосу країни-13

Анна Підгорна
7 вересня 2023, 16:14 оновлено 7 вересня, 16:14
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Вже в цю неділю глядачі у 2 епізоді шоу Голос країни отримают нову порцію музичних сюрпризів та життєвих історій.
Голос країни-13 - 2 випуск
Голос країни-13 - 2 випуск / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться показ другого епізоду європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Недільного вечора на сцену Голосу країни-13 вийде 25-річний ветеран повномасштабного вторгнення Михайло Панчишин з творчим позивним "Ptashkin". Після початку нападу рф на Україну чоловік долучитися до лав київської ТРО та ЗСУ. За час служби у ЗСУ він брав участь у звільнені Ірпеня та Бучі. Згодом Михайло відправився до Бахмуту, де він потрапив під 48 годинне бомбардування міста, опинився в оточенні, з якого зміг вибратися та допоміг вивести поранених побратимів.

Під час бойових дій чоловік отримав контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров’я. Після численних шпиталів та реабілітацій лікарям так і не вдалося відновити здоров’я бійця, тоді командир сказав йому: "Якщо більше не можеш воювати, пиши пісні про українських солдатів, про армію, прославляй наш подвиг".

відео дня

"24 лютого почалося бомбардування нашої країни. Я одразу записався до лав ЗСУ і провів у підрозділі майже рік. Ми брали участь у звільнені Ірпеня та Бучі, потім нашому підрозділу дали завдання поїхати в Бахмут. Ворог воює дуже підло, адже я особисто бачив фосфорні боєприпаси у Бахмуті. Тоді ми зайшли в саме пекло: 7 днів безперервного обстрілу. Під час боїв я отримав контузію, в мене були постійни струси голови від вибухової хвилі. Я втрачав свідомість, потім бачив, як виносили тіла наших бійців. Одного разу орки взяли нас в кільце і тоді я подумав: господи, якщо я виберуся живим, то я зроблю так, щоб про цей бій не забув ніхто, щоб не забули хлопців, які полягли за нашу свободу. Після того я написав альбом з 8 пісень, які були складені з реальних історій. Деякі тексти написали хлопці з передової. Зараз я прийшов на Голос країни, аби нести своїм співом і піснями славу ЗСУ", - каже Михайло.

Під час ефіру Ptashkin заспіває свою авторську пісню "Невідомий герой", яка одразу стала вірусною у соцмережах. Чи зможе він наосліп підкорити серця тренерів, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Михайло "Ptashkin" Панчишин
Михайло "Ptashkin" Панчишин в 2 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Вийде на сцену і 26-річна бандуристка з Миргородщини Вікторія Деркач. Дівчина вважає що бандура – це наш культурний код, який буде актуальний завжди, саме тому вона популяризує цей інструмент серед людей, створює нові аранжування сучасних пісень на бандурі.

"Бандура - це інструмент, який є таким собі детектором. В мене від цього звуку завжди тьохкає серце. Багато військових пишуть мені коментарі, що моя гра заспокоює їх в той момент, коли вони відчувають тривожність. Я дуже щаслива, коли отримую такі відгуки, це для мене дуже цінно. За історією козаки-бандуристи у надважкі часи для нашої країни ходили по містам і селам і грали українцям, аби їх підтримати. Саме тому зараз і я стараюся підтримувати український народ і показати, що бандура - це сучасний інструмент, який потрібно популяризувати", - каже Вікторія.

Дівчина заспіває дуетну пісню тренерів цьогорічного сезону Артема Пивоварова та DOROFEEVA "Думи". Під час другого епізоду "сліпих прослуховувань" тренерка DOROFEEVA та Артем Пивоваров вперше наживо виконають свій дуетний хіт під назвою "Думи", адже через складні графіки вони не співали разом цю пісню навіть у студії звукозапису.

Вікторія Деркач
Вікторія Деркач в 2 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Вийде на сцену вокаліст гурту DOBRYVA Едгар Єникян, який прославився гімном часів блекауту на музику Crystal Castles "Світло є чи нема?". В момент зимового блекауту хлопці вирішили випустити пару, поіронізувати над проблемою і підтримати таким чином людей у важкий час. Цей трек майже одразу став гімном та найпопулярнішим мемом часів блекауту, який завірусився у мережі за декілька годин після публікації.

"Коли почався блекаут, усім було не до музики. Але я вирішив зробити те, що вмію найкраще: створити інтернет-прикол. Придумали пісню, записали її та зняли кліп за 1 день. Люди одразу підхопили цей тренд, і десь за 3 години в нас набралось більше 100 000 переглядів", - каже Едгар.

Чи зможе Едгар підкорити тренерів, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Едгар Єникян
Едгар Єникян в 2 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Нагадаємо, під час зйомок "сліпих прослуховувань" на сцену Голосу країни-13 вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували тренерів Юлію Саніну, Артема Пивоварова, Івана Клименка та DOROFEEVA, а також глядацьку залу потужними голосами. 13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP). За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків, які стануть справжніми амбасадорами української музики у Європі.

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