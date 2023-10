Новий етап Голосу країни: учасники змагатимуться за квиток у фінал у "кросбатлах"

Україна стала третьою країною у світі, яка впровадила новий формат.

https://glavred.net/show/novyy-etap-golosu-krajini-uchastniki-budut-sorevnovatsya-za-bilet-v-final-v-krossbattlah-10507420.html Посилання скопійоване

Голос країни-13 - кросбатли / Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна покажуть новий епізод європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Недільного вечора на прихильників проєкту очікує перший з двох півфіналів, який вперше відбудеться у форматі "кросбатлів". Оновлений формат півфіналу пройде за новими правилами. Відтепер учасники з різних команд змагатимуться між собою.

Під час ефіру тренер буде кидати виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той в свою чергу прийме виклик і запросить на сцену такого вокаліста, який стане своєму опоненту достойним конкурентом. На сцені учасники по черзі заспівають підготовлені пісні, а переможця "кросбатлу" оберуть глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах.

відео дня

На голосування у глядачів є 30 секунд, після чого ведучі проєкту Катерина Осадча та Юрій Горбунов оголосять переможців "кросбатлу".

Цікаво, що тренерам доведеться приймати рішення просто на сцені, кого ж із учасників своєї команди відправити батлитись із суперником. За правилами "кросбатлів", у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди. Вперше такі правила півфіналу втілили у життя Сполучені Штати Америки та Франція. Третьою країною, яка втілила нововведення, стала Україна.

Розпочне епізод тренерка DOROFEEVA, яка викличе на батл Івана Клименка. Першим на сцену вийде Роман Панченко, який заспіває пісню "Formidable" улюбленого співака своєї зіркової наставниці Stromae. Його опоненткою стане вокалістка, яка тимчасово проживає у Торонто, Ліза Шафорос. Дівчина виконає пісню гурту Thirty Seconds to Mars "The Kill", що в перекладі означає "вбивство", яку вона перетворила на "The Heal", що означає "зцілення".

"Скажу по-секрету, що за 3 дні до нового етапу ми поміняли Роману пісню. Сьогодні пісня мого улюбленого виконавця Stromae позвучить у новому звучанні", - каже DOROFEEVA.

Далі Іван Клименко викличе на батл Юлію Саніну. Як пройде їхній батл і хто з учасників переможе, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.