Нові правила Голосу країни-12 на ТЕТ: яких змін зазнає проєкт в умовах війни

Голос країни-12 на ТЕТ - нові правила / Прес-служба

З 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення 12 сезону наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни. За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів, показ якого був перерваним повномасштабним вторгненням росії на територію України, повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Цієї осені проєкт виходитиме на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Вперше в історії світової франшизи The Voice посередині трансляції сезону проєкту сталась форс-мажорна подія - агресивна країна-сусідка здійснила повномасштабне військове вторгнення. Попри це, через 7 місяців відчайдушного спротиву українського народу агресору, Голос країни повертається, щоб підтримати кожного українця.

Продовження Голосу країни-12 стане особливим, а нові епізоди зазнають значних змін. У першому випуску, який вийде 2 жовтня у форматі дайджесту, телеглядачі пригадають, якими були 5 випусків "Сліпих прослуховувань", показ яких відбувся до 24 лютого.

Справжні музичні герої нашого часу розкажуть, як повномасштабна війна змінила їхню долю та діяльність, поділяться власними життєвими історіями. Окрім того, творчою командою проєкту було вирішено вирізати з епізодів російські пісні, виконавцями та авторами яких є співаки з країни-агресорки. Також висловлювання в ефірі російською мовою будуть продубльовані українською.

Після цього телеглядачі побачать продовження етапів "Сліпі прослуховування", "Вокальні бої" та "Нокаути", які були відзняті до початку повномасштабного вторгнення росії. Ці епізоди будуть доповнені оновленими та актуальними історіями учасників, життя яких кардинально змінила війна. Фінал буде відзнято додатково та він матиме особливі правила і відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників.

Голос країни-12 на ТЕТ - нові правила / Прес-служба

Наразі відомо, що багато учасників Голосу країни розкидані світом. Деякі з них стали на захист нашої країни та вступили до лав ЗСУ. Проте, повернення проєкту знову об’єднає усіх разом.

Як коментує керівник департаменту Big Entertainment Shows Володимир Завадюк, форматник проєкту The Voice назвав повернення Голосу країни під час війни справжнім подвигом. Проте сам він акцентує: це місія творців проєкту.

"Коли на зв’язок з ініціативою повернення Голосу країни вийшов народний тренер і меценат Андрій Мацола, ми вирішили, що час настав. Одразу стало зрозуміло, що проєкт не може виглядати зараз так, як до повномасштабної війни. Перед нашою командою постало велике завдання: адаптувати відзняті до 24 лютого випуски до нової реальності, у якій тепер ми усі живемо. І зрештою ми знайшли потрібну форму. Повернення цього проєкту дуже важливе для підтримки духу та ЗСУ, адже в Голосі країни з’явилася і благодійна складова. Це перший подібний випадок для формату у всьому світі", -прокоментував Завадюк.

У продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться прем'єру Голосу країни 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".