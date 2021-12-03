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Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покидає джунглі щоб осідлати ламу і побувати на незвичайному родео

3 грудня 2021, 11:01

Гірський ковбої, пісні під гітару і дикі розлючені тварини - романтика Анд з присмаком небезпеки - підкориться ведучому шоу.

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Дмитро Комаров підніметься в Анди щоб познайомитися зі справжніми еквадорськими ковбоями / Пресслужба

У суботу, 4 грудня, о 18:30 на 1+1 на телеглядачів чекає новий випуск Світу навиворіт про Еквадор, в якому Дмитро Комаров побуває на еквадорському родео і побачить найнезвичайніші стрибки в Андах на висоті 4000 метрів.

Команда проєкту залишає джунглі і вирушає до Анд, щоб дізнатися, як живуть місцеві ковбої чаграс. Ці люди – найкращі наїзники Еквадору та приборкувачі лютих бугаїв.

Чаграс живуть на так званих "асьєндах" або фермах, де розводять велику рогату худобу. Тільки тварини тут незвичайні. Чаграс розводять бугаїв породи "Браво", які відрізняються особливою агресивністю та силою. Тому справлятися з ними потрібно дуже обережно, адже бик може напасти будь-якої миті.

Крім того, тварини тут не живуть у стійлах, а знаходяться на вільному випасі, поки людям не потрібно буде знову загнати їх з пасовищ у загін. Це і є найнебезпечніша частина роботи чаграсу. Ковбої вирушають на родео, де прямо на скаку майстерно заганяють худобу за допомогою ласо.

"Здичавілий на вільному випасі бик може знести людину разом з конем. Тому чаграс має працювати дуже злагоджено. Їм потрібно бути першокласними наїзниками та чудово розуміти звички тварин", - розповів Дмитро Комаров.

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Світ навиворіт. Еквадор / Пресслужба

Дмитро Комаров побуває на справжньому еквадорському родео разом із чаграс, дізнається, як вони живуть і навіщо на зустріч із розлюченим биком беруть гітару.

Далі команда Світу навиворіт вирушить на ще одну яскраву подію в еквадорських Андах – стрибки на ламах. Цей чемпіонат сміливо можна назвати одним із найнезвичайніших стрибків світу, адже наїзники тут – діти.

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Світ навиворіт. Еквадор / Пресслужба

"Раз на рік тисячі жителів місцевих корінних громад індіанців в Андах збираються на легендарні стрибки Ламінгатас. І хоча учасникам лише від 4 до 12 років, це далеко не безневинна дитяча розвага. Тут усе по-дорослому. Малята в азартній боротьбі змагаються за звання найкращого наїзника і носяться на ламах зі швидкістю до 60 км на годину. Вони запросто можуть обігнати автомобіль у міському потоці, при цьому вони мають повну відсутність захисту – шоломів, наколінників та будь-якої страховки", - поділився Дмитро.

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Світ навиворіт. Еквадор / Пресслужба

Дмитро Комаров познайомиться з маленькими чемпіонами та покаже, як вони готуються до змагань. Окрім того, телеведучий спробує і сам осідлати ламу.

Чи зможе Дмитро Комаров впоратися з ламою і як сміливі та незворушні ковбої чаграс підкорюють величезних бугаїв – дивіться у новому випуску Світу навиворіт цієї суботи, 4 грудня, о 18:30 на 1+1.

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