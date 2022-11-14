Голос країни-12 Суперфінал: список учасників, які потрапили в прямий ефір

Голос країни-12 - хто пройшов у суперфінал / Скріншот

20 листопада на телеканалі ТЕТ відбудеться заключний етап 12 сезону кращого вокального шоу країни Голос країни. У зв'язку з війною, що розгорнулася в Україні, організатори проєкту вирішили провести один-єдиний прямий ефір, на якому буде визначено переможця шоу.

По завершенню вокальних нокаутів зіркові тренери Голосу Потап, Надя Дорофєєва Святослав Вакарчук та Оля Полякова визначили трьох учасників, які гідні боротися за звання голосу нашої країни.

У зв'язку з відходом Святослава Вакарчука з проєкту, його підопічні були розподілені між іншими зірковими тренерами. Таким чином кількість учасників не зменшилася, а Потап, Полякова і Дорофєєва отримали в свої команди по одному, але дуже потужному вокалісту.

Отже, у неділю, 20 листопада, у суперфіналі Голосу країни-12 виступлять:

Команда Олі Полякової: Сергій Соловйов, Олена Чукаленко, Дімаш Даулетов та Анна Кіндзерська

Сергій Соловйов, Олена Чукаленко, Дімаш Даулетов та Анна Кіндзерська Команда Наді Дорофєєвої: Олександр Свириденко, Інеса Грицаєнко, Давид Маскіса та Аліє Хаджабадінова

Олександр Свириденко, Інеса Грицаєнко, Давид Маскіса та Аліє Хаджабадінова Команда Потапа: Павло Нажига, Василь Палюх, Карина Столаба та Михайло Цар.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться суперфінал шоу Голос країни цієї неділі о 19:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".