Голос країни-12-7 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

Голос країни-12 - як пройшов 7 випуск сліпих прослуховувань / instagram.com/goloskrainy_official

Сьогодні завершився етап "сліпих прослуховувань" 12 сезону найкращого вокального шоу країни Голос країни.

Зіркові тренери - Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук укомплектували свої команди, з якими планують продовжити бій за звання кращого Голосу країни.

За результатами 7 епізоду шоу Голос країни-12 в наступний тур проходять:

16-річна Марія Максимова із Запоріжжя підкорила суддів потужним виконанням пісні "Alive" Sia. До неї повернулися всі тренери, крім Святослава Вакарчука. Своїм наставником Маша обрала Потапа, тим самим посівши останнє місце в його команді.

Оксана Позивай у звичайному житті працює продавцем-консультантом у пекарні, але на сцені перетворюється на чудову вокалістку, яка "нагодувала" тренерів Голосу країни "смачним" виконанням пісні "Falling" гурту TVORCHI. Оксана отримала передостаннє місце в команді Наді Дорофєєвої.

Катерина Кулина - юрист з ангельським голосом. Вона мріє присвятити себе музиці і захистити музичну самобутність українського народу. На сцені Голосу країни прозвучала пісня "Грушечка" гурту Vivienne Mort в її виконанні. Святослав Вакарчук обрав артистку в свою команду.

Тіна Колодій своїм чуттєвим виконанням пісні Мозоль Івана Дорна розгорнула до себе всі крісла тренерів. В якості наставника Тіна мріяла побачити людину, яка б розглянув її душу в пісні. Колодій - член команди Святослава Вакарчука.

Сімейний дует Миколи та Анастасії Гетьман прийшли на проєкт показати, як звучить український Донбас. Пара порвала сцену виконанням пісні "Обійми" гурту The Hardkiss. Сім'я стала вінцем команди Другого шансу.

Давид Маскиса до війни був автомеханіком. Зараз - готується вступити до лав ЗСУ. Час змінюється, але мрія хлопця залишається незмінною - він марить великою сценою. На "сліпих прослуховуваннях" він виконав пісню "Too close" Alex Clare і розгорнув до себе всі чотири тренерських крісла. Маскіса закрив команду Наді Дорофєєвої.

Почати кар'єру артиста ніколи не пізно. Елла Веденська - прекрасне тому підтвердження. Харизматична вокалістка на сцені Голосу країни виконала пісню "Simply the best" Tina Turner. Оля Полякова обрала Еллу в свою команду.

Анастасія Паламарь - 17-річна вокалістка з Енергодара. На сцену Голосу країни вона вийшла з піснею "Почему" гурту Потап і Настя. Заради талановитої артистки продюсери проєкту дозволили внести зміни в правила: Анастасія стала 17-им членом команди Потапа.

Марія Квітка - художник-костюмер, чиєю спеціалізацією є українські автентичні костюми. Також вона збирає український музичний фольклор. На сцені проєкту вона виконала українську народну пісню Ой, летів сизий голубочок, яка принесла їй місце в команді Олі Полякової.

Катерина Коваленко - філолог-викладач. Але на сцені Голосу країни вона заговорила мовою музики. Після її виконання пісні "Blinding Lights" The Weeknd Святослав зрозумів і почув Катерину, і віддав їй останнє місце в своїй команді.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".