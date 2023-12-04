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Дідух заввишки 6 метрів і сучасна коляда: подробиці проєкту "Різдво. Ти не один"

Анна Підгорна
4 грудня 2023, 18:03
Цього Святвечора, 24 грудня, о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна на глядачів чекає особлива святкова прем’єра проєкту "Різдво. Ти не один".
Різдво. Ти не один - святковий проєкт від 1+1 Україна
Різдво. Ти не один - святковий проєкт від 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Щороку найважливіші свята українці зустрічають у компанії 1+1 Україна. Цьогорічний Святвечір не стане виключенням і глядачі матимуть змогу провести його у компанії улюблених ведучих та українських артистів.

В центрі столиці відбулися масштабні зйомки проєкту "Різдво. Ти не один". Одна з найголовніших святинь країни - Софійський Собор привідкрив свої двері та зібрав навколо себе українських артистів, ведучих та героїв нового часу. На цілих два дні територія біля Софійського собору перетворилась на різдвяне містечко з чарівними декораціями та десятками святкових вогників. Більше 15 найвідоміших українських артистів заспівали святкові мешапи, поєднавши сучасні хіти з традиційними колядками. На головній вуличній сцені зі своїм різдвяним сюрпризом виступила VERKA SERDUCHKA, святковою ходою зі співом від дзвіниці Собору до великого дідуха пройшли улюблені ведучі Сніданку з 1+1, а в стінах самого собору на фоні Оранти пролунала колядка від гурту KAZKA.

Команда флористів та декораторів працювала над казковою атмосферою кожної локації, а Музей Гончара став провідником в традиції українського Різдва і консультував команду з самого початку. Більше ніж 50 тюків сіна та близько 200 пучків очерета було використано під час забудови вуличної інсталяції. Головною окрасою декорації став Дідух заввишки 6 метрів, а його виготовлення зайняло 2 доби. Різдвяну козу команда збирала з соломи, очерета та жита. Казкова локація на подвір’ї Софійського собору буде доступна для відвідування протягом всіх зимових свят, а отже, кожен бажаючий зможе відчути атмосферу українського Різдва біля Дідуха та, звісно, сфотографуватись.

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Різдво. Ти не один - святковий проєкт від 1+1 Україна
Різдво. Ти не один - святковий проєкт від 1+1 Україна / Прес-служба

Декорацією сцен та просторів займалась команда "Навколо". До співпраці було залучено 15 українських брендів автентичного та сучасного українського декору, а на освітлення території було витрачено 1100 метрів гірлянди. Головна вулична сцена була прикрашена різдвяними прикрасами - дерев’яними зірками, які споконвіку виступали традиційним атрибутом Різдва.

Команді вдалося створити атмосферу святкового затишку кожної знімальної локації та поєднати традиції і сучасність в кожному куточку. У одній з кімнат Будинку митрополита, пам'ятки XVIII століття, створили затишну атмосферу різдвяної вечері, прикрасили великий стіл традиційною та сучасною атрибутикою з українськими стравами. На підлозі декоратори створили флористичні острівці з українських сухоцвітів. На іншій локації, біля їдальні митрополита, для зйомок були використані меблі 19 століття з музею Будинку митрополита, а затишну атмосферу створили завдяки величезній ялинці, яку прикрасили традиційними українськими солом’яними іграшками.

Нагадаємо, у проєкті "Різдво. Ти не один" на телеканалі 1+1 Україна глядачі побачать виступи Jamala, VERKA SERDUCHKA, DOROFEEVA, Артема Пивоварова, Юлії Саніної та оркестру НАОНІ, MONATIK, KOLА, ROXOLANA, Макса Барських, KAZKA, Тоні Матвієнко та хору ім. Г. Верьовки, Jerry Heil, переможця Голосу країни-13 PTASHKIN та оркестра Почесної варти окремого Президентського полку ім.Б. Хмельницького, Марти Липчей та гурту Жадан і Собаки, ONUKA, ADAM, Phil it та інші. Виступи артистів поєднаються із теплими розмовами у затишній атмосфері із ведучими Сніданку з 1+1 Русланом Сенічкіним, Людмилою Барбір, Єгором Гордєєвим, Нелею Шовкопляс, Валентиною Хамайко із дітьми, Олександром Поповим, Катериною Осадчою, Юрієм Горбуновим із сином Іваном, ведучою ТСН Соломією Вітвіцькою та ведучим "Говорить вся країна" Олексієм Сухановим, Тімуром і Інною Мірошниченками із дітьми. Гостями ведучих стануть зірки студії "Квартал-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Великий, Віра Кекелія, Марта Адамчук, Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Аліна Блажкевич, а також Наталка Денисенко, Маша Єфросиніна, Євген Клопотенко, волонтери та військові, легендарний український тенісист, а тепер військовий Сергій Стаховський, представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева та інші.

Різдво. Ти не один - святковий проєкт від 1+1 Україна
Різдво. Ти не один - святковий проєкт від 1+1 Україна / Прес-служба

Спеціально для проєкту "Різдво. Ти не один" одними з найкращих саунд-продюсерів - Стасом Чорним та Іваном Клименком було написано колядку. Також над новою колядкою працювали Jеrry Heil, Гордій Старух та KOZAK SIROMAHA.

Проєкт "Різдво. Ти не один" має благодійну місію. У межах проєкту збиратимуться кошти на допомогу діткам-вихованцям "Школи супергероїв", які потребують належного обладнання та умов для навчання.

Виробництво проєкту - Big Brave Events під керівництвом Володимира Завадюка. Режисерка-постановниця - Катя Царик.

Різдвяна магія, казкові декорації та виступи найвідоміших українських артистів - 24 грудня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна у проєкті "Різдво. Ти не один".

Також подивитись святковий проєкт можна на телеканалі ТЕТ. Знайти телеканали 1+1 Україна та ТЕТ можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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