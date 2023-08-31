Пляшки на вулицях і дует з учасником: подробиці першого випуску Голосу країни-13

Вже незабаром головна музична прем’єра осені зачарує глядачів 1+1.

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Голос країни-13 - 1 епізод / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Розпочнеться перший епізод 13 сезону з хвилини мовчання в пам’ять про героїв та цивільних, які загинули через повномасштабну війну.

В цьому сезоні на сцену музичного проєкту вийдуть 60 різножанрових вокалістів, які вразять телеглядачів та тренерів своїм співом та вибором музичного репертуару. На сцену вийдуть українці, які багато років живуть за кордоном і весь цей час демонструють нашу культуру всьому світові, а також вокалісти, які не виїжджали за кордон під час повномасштабного вторгнення.

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Першою на сцену вийде 33-річна харків’янка Галина Печенизька. Жінка від початку повномасштабного вторгнення живе у Німеччині. Галина каже, що коли вимушено переїхала до іншої країни, згадала про свою велику мрію стати співачкою і організувала українських хор при німецький церкві, у якому співають як українські народні пісні, так і пісні у стилі госпел. Вокалістка спробує підкорити тренерів оригінальним виконанням хіта KUPALA від Jerry Heil, alyona alyona та Ela.

"Після початку повномасштабного вторгнення ми з мамою та донькою евакуювалися до Німеччини. Майже одразу за кордоном я почала відчувати тугу за своєю домівкою і страждати від того, що я не могла знайти роботу. В той момент я вирішила піти до церкви, адже в Німеччині церква вирішує багато питань. Я розповіла диякону, що маю музичну освіту і дуже хочу створити хор. Він здивувався, але дав мені шанс. Наразі в моєму хорі співають більше 40 людей, про нас пишуть у місцевих газетах і ми несемо українську культуру у світ", - каже Галина.

Чи вдасться Галині обернути хоч одне з крісел зіркових наставників, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Галина Печенизька у 1 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Не обійдеться епізод і без зіркових ексклюзивів. Після виступу одного з учасників тренер-дебютант Голосу країни Іван Клименко розповість про те, як заробляв на перші аудіокасети та як був вуличним музикантом у Китаї.

"В дитинстві я збирав пляшки для того, аби купувати собі перші аудіокасети. Коли став старшим, то грав на вулицях Китаю і за день встигав заробити стільки грошей, щоб нам з друзями вистачило на їжу та готель. Наступного дня знову починалась боротьба за виживання. До речі, я грав не тільки на вулицях Китаю, а й України, так що в мене теж є такий досвід", - каже Іван Клименко.

Зірковий тренер Іван Клименко / Прес-служба

Які ще ексклюзиви розкажуть тренери, дивіться згодом.

Вийде на сцену і 25-річний командир комендантського взводу тилового забезпечення ЗСУ Юрій Городецький. У 18 років Юрій вступив до лав ЗСУ, адже в нього народився перший син. Вокаліст каже, що для нього важливо, щоб діти росли та жили у вільній європейській країні, адже тепер кожен куточок рідної землі дорожчий ніж відпочинок за кордоном. Щоразу йдучи на передову, Юрій не забуває про гітару й кожне таке відрядження не проходить без його концерту. Незважаючи на досить молодий вік, хлопець прихильник академічної музики, саме тому він заспіває гімн столиці України "Києве мій".

Юрій Городецький у 1 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

"Хочу від себе сказати, що я пишаюся тим, що маю можливість не тільки зустрічатися з вами тут, але і що маю можливість дихати з вами одним повітрям, разом з іншими українцями. Завдяки вашій незламності наша країна живе. Ви наші мотиватори. Дякую вам", - каже Артем Пивоваров.

Вийдуть на сцену і зіркові тренери: під час одного з виступів Артем Пивоваров заспіває свій хіт "Дежавю". А ось хто ще з тренерів продемонструє свій талан, дізнаєтесь під час ефіру.

Зірковий тренер Артем Пивоваров / Прес-служба

Де дивитись Голос країни-13:

Прямий ефір із 3 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна на "Київстар ТБ" та на інших ОТТ-платформах (на території України. На території Польщі пряма трансляція буде доступна на "Київстар ТБ").

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, "1+1 video", Київстар ТБ - на території України, а на YouTube-каналі проєкту Голос країни епізоди можна буде подивитися по всьому світові.

Нагадаємо, під час зйомок "сліпих прослуховувань" на сцену Голосу країни-13 вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували тренерів Юлію Саніну, Артема Пивоварова, Івана Клименка та DOROFEEVA, а також глядацьку залу потужними голосами. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків, які стануть справжніми амбасадорами української музики у Європі.

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