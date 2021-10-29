50 Відтінків сміху: новий випуск Жіночого кварталу обіцяє бути справжнім святом гумору

Жіночий квартал знову порадує іскрометним гумором глядачів 1 + 1 / Прес-служба

30 жовтня о 22:00 на телеканалі 1+1 покажуть новий випуск гумористичного шоу Жіночий Квартал. На глядачів очікує ще більше життєвих жартів, музичних сюрпризів та несподіванок.

Аліна Блажкевич та Валентин Міхієнко зіграють закохану пару, яка вирушили у похід на Говерлу. Хлопець хоче на вершині зробити дівчині пропозицію, проте вона, втомившись, не розуміє натяків та не хоче йти далі. Яким буде її здивування, коли несподівано на їхній дорозі зустрінуться батьки хлопця з квітами та подарунками, яких грають Ірина Гатун та Володимир Шумко.

- Мамо, тату, а ви що тут робите?

- А ми вирішили повітрям подихати. А то на цьому карантині вже засиділись…

- А чого ви такі ошатні?

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- Ну не кожного ж дня на Говерлу ходиш, - такий діалог вестимуть актори.

Аліна Блажкевич та Валентин Міхієнко зіграють закохану пару / прес-служба

У кожного з нас буває такий день, коли ми стаємо більш заможними, успішними в роботі та щасливішими в особистому житті. І цей день називається день зустрічі випускників. Акторки Жіночого Кварталу покажуть номер, у якому героїня Анастасія Оруджова вирішила замість себе відправити знайому – Ірину Сопонару. Проте наскільки здивуються її зовнішнім змінам колишні однокласниці, які не бачились усього рік.

Жіночий квартал представить гумористичну замальовку про вечір зустрічі випускників / прес-служба

Номер про сюрприз від подружок на День Народження, як у сім’ї ставляться до роботи актора масовки та чому чоловіки не розуміють натяків – не пропустіть у новому випуску Жіночого Кварталу вже завтра о 22:00 на телеканалі 1+1.