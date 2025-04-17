Страсна п'ятниця 2025: що в жодному разі не можна робити 18 квітня

Що можна робити 18 квітня. Суворі прикмети і заборони, які вбережуть від гріха.

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Що не можна робити у Страсну п'ятницю / фото: pomisna.info

Що можна дізнатися:

Що означає, якщо цього дня йде дощ

Чому не можна пекти паски цього дня

Чи можна мити голову 18 квітня

18 квітня церква відзначає Страсну п'ятницю. Як повідомляє Главред, цього дня після арешту Ісуса Христа його повели на допит до префекта Понтія Пілата. Той піддав Сина Божого жорстким тортурам. Пілат планував навіть відпустити Ісуса і стратити реального злочинця Варавву. Однак народ вимагав, щоб був страчений саме Ісус.

Тоді Сина Божого розіп'яли на хресті. Прямо в той момент стався сильний землетрус. Смерть Ісуса вважається несправедливою. Він спокутував усі гріхи людства.

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Що можна робити у Страсну п'ятницю 18 квітня

Цього дня можна сіяти моркву, буряк, редьку, кріп та іншу зелень.

У цей день можна мити голову і навіть стригтися. Особиста гігієна не може бути гріхом.

Цього дня можна фарбувати яйця і готувати страви до великоднього столу. Але куштувати їх не варто.

Цього дня потрібно молитися вдома або піти до церкви.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю 18 квітня

1. Не можна 18 квітня сваритися і злословити. Конфлікти обтяжують душу.

2. Не можна 18 квітня ввечері виходити з дому без потреби. У цей час потрібно приділити час молитві.

3. Не можна 18 квітня займатися важкою або брудною фізичною працею. Прибиранням і пранням потрібно займатися в Чистий четвер.

4. Не можна 18 квітня пекти паски. День несприятливий для подібного.

Прикмети 18 квітня

Якщо цього дня тепло і сонячно, то літо буде раннім і сухим.

Якщо цього дня сильний і поривчастий вітер, то травень буде дощовим.

Якщо цього дня дощ, то рік буде врожайним.

Якщо цього дня птахи активно щебечуть, то погода буде теплою.

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