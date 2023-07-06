Допомагає залучити гроші і позбутися неприємностей: що потрібно приготувати 8 липня - прикмети

Що не можна робити 8 липня. Всі важливі прикмети та суворі заборони дня.

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Що не можна робити 8 липня / pixabay

8 липня церква вшановує пам'ять апостола Карпа. У народі свято називали Короп Карполів.

8 червня необхідно було провести в мирі та злагоді не тільки з родичами, а й близькими людьми.

Наші предки в цей день намагалися подихати ароматом шипшини, оскільки вірили, що це допомагає позбутися від великої кількості хвороб і захиститися від недуг.

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Що можна робити 8 липня

У господинь 8 липня були свої турботи. Під чагарники дикої троянди вони ставили порожні глечики і глечики з молоком, щоб ті наситилися пахощами квітів. Такий обряд допомагав заповнити все позитивною енергією.

Вірили, що відвар з ягід і пелюсток шипшини допомагав наблизитися до досягнення поставлених цілей. Вірили, що напій допомагає залучити достаток.

8 липня з родичами і близькими людьми в цей день потрібно всіляко підтримувати добрі стосунки, спілкуватися ввічливо, не реагувати на провокації. Вірили, що тоді будуть прекрасні відносини на довгий час.

Що не можна робити 8 липня

Не можна 8 липня жінкам ходити до річки або на озеро і мочити ноги у воді. Не можна 8 липня планувати пересадку квітів. Вони швидко засохнуть і зів'януть. Не можна 8 липня лінуватися. Чим якісніше буде виконана робота, тим щасливіше складеться життя її виконавця. Не можна 8 липня ходити в брудних речах і перебувати в неприбраному будинку. Не можна 8 липня нагадувати про борги. Вірили, що можна сильно посваритися з боржником і вже ніколи не налагодити відносини. Не можна 8 липня месты пидлогу. В іншому випадку ви можете вимести з житла гарний настрій і щастя.

Прикмети 8 липня

Якщо великий урожай щавлю, то до теплого літа.

Якщо жаби квакають сильно, то дощ відчули.

Якщо чути голос зозулі, то до спеки протягом усього літа.

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