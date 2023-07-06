УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Прикмети

Допомагає залучити гроші і позбутися неприємностей: що потрібно приготувати 8 липня - прикмети

Марія Тупік
6 липня 2023, 21:59 оновлено 6 липня, 22:02
13
Що не можна робити 8 липня. Всі важливі прикмети та суворі заборони дня.
прикмета
Що не можна робити 8 липня / pixabay

8 липня церква вшановує пам'ять апостола Карпа. У народі свято називали Короп Карполів.

8 червня необхідно було провести в мирі та злагоді не тільки з родичами, а й близькими людьми.

Наші предки в цей день намагалися подихати ароматом шипшини, оскільки вірили, що це допомагає позбутися від великої кількості хвороб і захиститися від недуг.

відео дня

Що можна робити 8 липня

  • У господинь 8 липня були свої турботи. Під чагарники дикої троянди вони ставили порожні глечики і глечики з молоком, щоб ті наситилися пахощами квітів. Такий обряд допомагав заповнити все позитивною енергією.
  • Вірили, що відвар з ягід і пелюсток шипшини допомагав наблизитися до досягнення поставлених цілей. Вірили, що напій допомагає залучити достаток.
  • 8 липня з родичами і близькими людьми в цей день потрібно всіляко підтримувати добрі стосунки, спілкуватися ввічливо, не реагувати на провокації. Вірили, що тоді будуть прекрасні відносини на довгий час.

Що не можна робити 8 липня

  1. Не можна 8 липня жінкам ходити до річки або на озеро і мочити ноги у воді.
  2. Не можна 8 липня планувати пересадку квітів. Вони швидко засохнуть і зів'януть.
  3. Не можна 8 липня лінуватися. Чим якісніше буде виконана робота, тим щасливіше складеться життя її виконавця.
  4. Не можна 8 липня ходити в брудних речах і перебувати в неприбраному будинку.
  5. Не можна 8 липня нагадувати про борги. Вірили, що можна сильно посваритися з боржником і вже ніколи не налагодити відносини.
  6. Не можна 8 липня месты пидлогу. В іншому випадку ви можете вимести з житла гарний настрій і щастя.

Прикмети 8 липня

  • Якщо великий урожай щавлю, то до теплого літа.
  • Якщо жаби квакають сильно, то дощ відчули.
  • Якщо чути голос зозулі, то до спеки протягом усього літа.

Читайте також:

прикмети
Реклама

Головне за день

"Прикол або агентура РФ": у Зеленського жорстко рознесли скандальний звіт HRW

"Прикол або агентура РФ": у Зеленського жорстко рознесли скандальний звіт HRW

21:19 Україна
"Ініціатива за нами": Залужний відверто висловився щодо контрнаступу ЗСУ

"Ініціатива за нами": Залужний відверто висловився щодо контрнаступу ЗСУ

20:41 Україна
"Путін у дуже-дуже поганій ситуації": ексочільник ЦРУ закликав США дотиснути РФ

"Путін у дуже-дуже поганій ситуації": ексочільник ЦРУ закликав США дотиснути РФ

20:22 Світ
Всі головні новини

Останні новини

22:11

На Говерлі блискавка вбила чоловіка і 9-річну дівчинку: подробиці трагедії

21:59

Допомагає залучити гроші і позбутися неприємностей: що потрібно приготувати 8 липня - прикмети

21:55

Війна ФСБ з міноборони РФ переходить у "бандитські розбірки" — генерал СБУВідео

21:21

Працювала у ЗМІ, готувалася до весілля: у Львові ракета вбила 32-річну Анастасію Сенів

21:19

"Прикол або агентура РФ": у Зеленського жорстко рознесли скандальний звіт HRW

В Кремлі готуються до заворушень, Путін більше нічого не вирішує – ЯгунВ Кремлі готуються до заворушень, Путін більше нічого не вирішує – Ягун
20:57

Більше не ховаються: кохана Дмитра Кулеби показала поцілунки з політиком

20:46

"Я чекав команду": військовий пояснив, чому не змогли підірвати мости в ніч вторгнення РФВідео

20:41

"Ініціатива за нами": Залужний відверто висловився щодо контрнаступу ЗСУ

20:22

"Путін у дуже-дуже поганій ситуації": ексочільник ЦРУ закликав США дотиснути РФ

Реклама
20:17

Пригожин або Кадиров можуть увійти в Кремль: Зеленський не виключив новий бунт у РФ

19:57

Американцям доведеться воювати з РФ: Пенс дав тривожний прогноз і назвав умову

19:52

"Ви розумієте, що таке війна?": Зеленський жорстко звернувся до президента БолгаріїВідео

19:20

Без Сі Цзіньпіна Путін довго не протягнеПогляд

19:17

США і РФ провели таємні переговори щодо війни в Україні – NBC

19:12

Мчить шторм: Україну завалить градом і різко похолодає - синоптик

18:53

"Жертв може бути більше": Зеленський попередив Захід про плачевні наслідки

18:10

Будівля згоріла вщент: окупанти вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині

18:07

Просили дуже давно: США готові до передачі Україні касетних боєприпасів - ЗМІ

18:07

Фотошопила нетверезою: Волочкову підняли на сміх через новий образ

18:01

Як відкрити банку без відкривачки і ножа: 2 лайфхака, які можуть врятувати життя

Реклама
17:49

Рікі Мартін розлучився після шести років шлюбу

17:45

Помилки при засолюванні огірків: 1 інгредієнт позбавляє вас бажаного хрускоту

17:28

"Бойовики на території Академії" : у РФ назвали цинічну ціль удару по ЛьвовуВідео

17:24

Вже за тиждень плоди стануть ідеальними: навіщо підгодовувати огірки содою

17:02

"Ми йдемо вперед": Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ

16:50

Ще один Міддлтон: у родині принцеси Уельської поповнення

16:41

Солістка KAZKA зізналася фанатам, коли зіграє весілля з коханим

16:16

Навіщо п'ють зелений чай з лимоном: приголомшливі факти про простий напій

16:05

Цілували українську землю: Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітейФото

15:58

Чим можна відкрити вино, якщо немає штопора: чоловік показав 4 дивовижних способа

15:55

Під Києвом випав величезний град розміром з куряче яйцеВідео

15:54

Віщують шалену удачу: щасливі числа для Раків в 2023 році

15:38

"Він знає таємниці Путіна": генерал-майор сказав, хто стоїть за Пригожиним

15:27

Готувати так просто: військовий ЗСУ показав рецепт унікального обіду для українських захисниківВідео

15:17

Захвату немає меж: жінка придумала, як застосувати овочерізку не за призначенням

15:17

У Макіївці знищили великий склад зброї росіян: Маляр розкрила деталі удару

15:06

ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках: знищено три роти РФ разом з технікою

14:29

РФ стоїть на межі, вона дозріла до громадянської війни – Буданов

14:20

Атошник чи атовець: Авраменко звернувся до українців з вкрай важливим правиломВідео

14:09

Не Ф'юрі: стало відомо, коли і проти кого проведе свій наступний бій Усик

Реклама
13:52

СБУ затримала інтернет-пірата, який підпільно транслював програми росТБ в Україні та контент українських медіагруп

13:50

Врятувалися дивом: пара з дитиною вискочила з дому у Львові за хвилину до удару

13:44

Невпізнавана: нове фото Ані Лорак висміюють за фотошоп

13:40

Скасування призову: Шмигаль розповів, які зміни чекають армію України після війни

13:36

Експерт пояснив, чому Путін усіма силами домагається смерті Саакашвілі

13:17

Гроші до них не липнуть: 3 знака зодіаку, які несумісні з богатством

13:12

Число танків у ЗСУ зростає, РФ втрачає перевагу у важкій зброї — Bloomberg

13:04

Користь і шкода яєць: що буде, якщо їсти їх кожен день

12:56

Кацуріна вперше порушила мовчання після чуток про розставання з Дантесом

12:46

Військком розповів, хто перш за все потрапить під мобілізацію влітку 2023 року

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти