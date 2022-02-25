"Дегуманізація українців": Кулеба заявив про підготовку масштабної провокації Росії

Дмитро Кулеба / Reuters

В ході вторгнення Росії в Україну готується масштабна провокація для того, щоб звинуватити українців у нелюдських діях.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що не варто вірити фейкам.

"За даними розвідки, Російська Федерація планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося в дитячі садки і цивільних", - зазначив Кулеба в Twitter.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні закликав російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Хочу ще раз звернутися до Президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", - заявив Володимир Зеленський.

Також мер столиці України Віталій Кличко закликав жителів Києва не виходити з будинків або укриттів, оскільки Київ вступив у фазу оборони. Про це київський градоначальник розповів під час екстреного брифінгу.