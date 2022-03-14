"Є прогрес": Ердоган погодив з Шольцем мирні ініціативи щодо України

Ердоган поспілкувався з Шольцем / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в Twitter поділився подробицями бесіди з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Ердоган і Шольц обговорили розвиток подій у війні Росії проти України, а також двосторонні відносини між Туреччиною і Німеччиною. Сторони заявили про спільні погляди і побоювання.

"Вживаючи необхідних заходів з європейської безпеки, ми погодилися, що дипломатичні зусилля з вирішення конфлікту мають бути прискорені. Зі свого боку, ми допомогли домогтися значного прогресу в зближенні сторін і налагодженні діалогу. Навіть зустріч міністрів закордонних справ Росії та України в Анталії після наших зусиль. є важливим успіхом на дипломатичному рівні", - заявив турецький президент.

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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