УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський поспілкувався з Макроном: які теми обговорювали

17 березня 2022, 22:57

Сторони обговорили підтримку народу України в боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський поспілкувався з Макроном / Reuters

Президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 17 березня, провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорювали війну Росії проти України.

"Продовжив діалог з президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага - продовженню мирного діалогу. Слід посилювати антивоєнну коаліцію", - розповів український президент у Twitter.

Інших подробиць телефонної розмови президентів України і Франції поки що немає.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Збройні Сили України після 20 березня можуть піти в контрнаступ. Метою операції буде повний розгром російського військового угруповання і звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим і Донбас.

На думку Жданова, Києву потрібно повністю звільнити свої території. Якщо цього не станеться, війна не буде закінчена, а перемога над російським окупантом стане відкладеною.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Зеленський Еммануель Макрон новини України новини Франції
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливістьГороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливість Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинокПотужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок Якщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступникаЯкщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступника За крок до фізичної ліквідації, або Що означає визнання Путіна воєнним злочинцемЗа крок до фізичної ліквідації, або Що означає визнання Путіна воєнним злочинцем Потужні вибухи у Києві: окупанти обстріляли столицю, уламки влучили у житловий будинокПотужні вибухи у Києві: окупанти обстріляли столицю, уламки влучили у житловий будинок

Останні новини

23:46

"Зайшли з тилу": спецсили ЗСУ розгромили скупчення військ окупантів РФ

23:31

Зеленського і народ України висунули на Нобелівську премію мируВідео

22:57

Зеленський поспілкувався з Макроном: які теми обговорювали

22:57

У Білорусі партизани почали "рейкову війну" проти окупантів РФВідео

22:56

Спроба військового перевороту і штурм столиці: астролог склала гороскоп для України до кінця квітняВідео

Реклама
22:45

Данілов закликав виключити Росію зі складу Радбезу ООН

22:29

Вдала вилазка десантури: ЗСУ захопили бронетехніку окупантів РФВідео

22:26

"Не мовчіть в цій тиші!": Земфіра присвятила багатостраждальній Україні антивоєнний кліпВідео

22:21

Окупанти вбили соліста балету Нацональної опери УкраїниВідео

22:01

Шольц попросив "не ображати і не бити" вихідців із Росії, на що в Україні різко відповіли

21:44

Обезголовили "еліту ПДВ": бійці ЗСУ ліквідували командирів "ударного" полку РФВідео

21:24

"Бомбили двічі аеропорт за наводкою": знаменитий український скрипаль виявився російським шпигуномВідео

21:19

Латвія закликала країни НАТО закрити небо над Україною

20:59

На Херсонщині льотчик ЗСУ направив підбитий штурмовик на ворожу колонуВідео

20:58

Зеленський нагородив звільненого з полону мера Мелітополя орденом

20:48

Світові страхові компанії оцінили шокуючі збитки від війни в Україні і готуються до виплатВідео

20:34

Кошовий розповів, про що спілкується з Зеленським під час війни і в якому стані президентВідео

20:29

Командир убитий, солдати розбігаються: ЗСУ розбили частини армії РФ під ХарковомВідео

20:28

Міста без пробок, море інвесторів та швидкісне з'єднання: стратег спрогнозував майбутнє УкраїниВідео

20:22

Байден обізвав Путіна кривавим диктатором та справжнім головорізом

Реклама
20:10

Прикмети на 19 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:41

Сі Цзіньпін прозрів: Китай ускладнює життя Росії в чотири способиВідео

19:31

ЗСУ завдали нового удару: під Прилуками розбито колону військ РФ і взято російський Ураган

19:30

Щаслива старість і бункері або шибениця: що чекає на ПутінаПогляд

19:21

Подоляк - Заходу: Станьте поруч із нами і воюйте - тоді ми не будемо вести переговори з Путіним, а тільки воювати

19:11

Повинні бути у кожного в будинку: ці рослини допоможуть зняти стрес і тривогуВідео

18:46

У Білорусі порушили кримінальну справу проти АрестовичаВідео

18:25

Війська Путіна в Києві вбили відому українську актрисуВідео

18:21

Макрон закликав Європу бути готовою до можливої війни

18:10

"Не було часу відповідати": Лобода жорстко висловилася про зміну українського громадянстваВідео

18:03

Чотири перемоги України: чому імперія зла стала ще слабшою за один деньПогляд

17:42

"Не знаю як жити": співвласник Альфа Банку львів'янин Фрідман заплакав через ПутінаВідео

17:39

Швидкі рецепти в мультиварці: 5 неймовірно смачних страв за 20 хвилинВідео

17:15

Крим і Донбас - ключовий момент договору України і РФ: у Зеленського заявили про пошук формули

17:00

Червоний Хрест організовуватиме гуманітарні коридори для доставки допомоги та евакуації цивільного населення, - Офіс Президента

17:00

Чому Стара Європа боїться приймати Україну в ЄС і НАТОПогляд

16:52

"Ми кинули виклик Путіну": Британія визнала свою головну помилку щодо глави РФВідео

16:50

УЗ за 3 воєнних тижні перевезла майже 1 тис. вагонів допомоги

16:30

"За витік інформації": ФСБ затримало заступника директора Росгвардії - журналістВідео

16:30

"Путіна зупинить тільки сила": Україна і Захід готують нову концепцію світової безпеки

Реклама
16:19

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися в найближчі тижні - ПодолякВідео

15:56

Арестович назвав терміни закінчення боїв і озвучив найбільшу небезпеку для українців з боку РФВідео

15:34

"Тотальна рейкова війна": Арестович закликав українців до нового способу боротьби з окупантами

15:32

Лукашенко заявив, що Зеленський повинен прийняти пропозицію "миру" від ПутінаВідео

15:15

Німеччина виступила проти України в НАТО і затягує вступ до ЄС: Зеленський розніс Берлін

14:56

Російський правозахисник назвав єдиний варіант для перемоги України у війніВідео

14:53

"Починаю хвилюватися за Антоніо Бандераса": Остапчук висміяв "тупість" Кадирова

14:29

Українських артистів закликали відмовитися від нагород країни-окупанта

14:27

Прикмети на 18 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:24

Росія все більше занурюється у мракобіссяПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти