Зеленський поспілкувався з Макроном: які теми обговорювали

Володимир Зеленський поспілкувався з Макроном / Reuters

Президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 17 березня, провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорювали війну Росії проти України.

"Продовжив діалог з президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага - продовженню мирного діалогу. Слід посилювати антивоєнну коаліцію", - розповів український президент у Twitter.

Інших подробиць телефонної розмови президентів України і Франції поки що немає.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Збройні Сили України після 20 березня можуть піти в контрнаступ. Метою операції буде повний розгром російського військового угруповання і звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим і Донбас.

На думку Жданова, Києву потрібно повністю звільнити свої території. Якщо цього не станеться, війна не буде закінчена, а перемога над російським окупантом стане відкладеною.

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