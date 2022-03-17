Зеленський поспілкувався з Макроном: які теми обговорювали

Сторони обговорили підтримку народу України в боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері.
Президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 17 березня, провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорювали війну Росії проти України.
"Продовжив діалог з президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага - продовженню мирного діалогу. Слід посилювати антивоєнну коаліцію", - розповів український президент у Twitter.
Інших подробиць телефонної розмови президентів України і Франції поки що немає.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Збройні Сили України після 20 березня можуть піти в контрнаступ. Метою операції буде повний розгром російського військового угруповання і звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим і Донбас.
На думку Жданова, Києву потрібно повністю звільнити свої території. Якщо цього не станеться, війна не буде закінчена, а перемога над російським окупантом стане відкладеною.
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