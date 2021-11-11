Зеленський подякував Порошенку за "мужній" вчинок

Президент України ще раз прокоментував прийняття закону про олігархів.
Глава держави Володимир Зеленський подякував п'ятому президенту Петру Порошенку, який нібито довів, що закон про олігархів працює, оскільки продав свої телеканали.
Президент України у своєму відеозверненні зазначив, що закон про олігархів – перший крок, щоб покласти їм Край.
"Дехто казав, що насправді закон – фікція, яка не працюватиме. "Дехто" - це один з відомих політиків-олігархів. Попри всі його слова. Я щиро дякую йому, те, що закон працює – у перший же день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх, переконуючи усіх, що він лише політик, мужньо втратив частинку себе та своїх медіа-активів", - зазначив Зеленський.
Також він привітав колективи двох інформаційних телеканалів, які "здобули реальну незалежність".
читайте також"Тепер вони мають два шляхи": Зеленський прокоментував підписання закону про олігархів"Вони зможуть нарешті казати людям правду й вільно працювати під керівництвом нових незаангажованих і незалежних власників. Це народні депутати із партії цього політика-олігарха", - заявив президент.
Раніше ми повідомляли, що екс-президент України та народний депутат Петро Порошенко продав два своїх телеканали.
Корпоративні права на телеканали Прямий та 5 канал перейшли у власність медіа-холдингу "Вільні медіа".
Читайте також:
- Полювання на відьом: як працюватиме закон про олігархів
- "Пільговий період" - 6 місяців: у Кабміні поставили олігархам головну умову
- "Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити Україну
- "Армія готова дати відсіч будь-кому": Зеленський про війська Росії біля кордонів України