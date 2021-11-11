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Зеленський подякував Порошенку за "мужній" вчинок

11 листопада 2021, 08:48

Президент України ще раз прокоментував прийняття закону про олігархів.

Порошенко, Зеленський
Зеленський згадав Порошенка у своєму відеозверненні / УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський подякував п'ятому президенту Петру Порошенку, який нібито довів, що закон про олігархів працює, оскільки продав свої телеканали.

Президент України у своєму відеозверненні зазначив, що закон про олігархів – перший крок, щоб покласти їм Край.

"Дехто казав, що насправді закон – фікція, яка не працюватиме. "Дехто" - це один з відомих політиків-олігархів. Попри всі його слова. Я щиро дякую йому, те, що закон працює – у перший же день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх, переконуючи усіх, що він лише політик, мужньо втратив частинку себе та своїх медіа-активів", - зазначив Зеленський.

Також він привітав колективи двох інформаційних телеканалів, які "здобули реальну незалежність".

читайте також"Тепер вони мають два шляхи": Зеленський прокоментував підписання закону про олігархів"Вони зможуть нарешті казати людям правду й вільно працювати під керівництвом нових незаангажованих і незалежних власників. Це народні депутати із партії цього політика-олігарха", - заявив президент.

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Раніше ми повідомляли, що екс-президент України та народний депутат Петро Порошенко продав два своїх телеканали.

Корпоративні права на телеканали Прямий та 5 канал перейшли у власність медіа-холдингу "Вільні медіа".

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Автор: Сергій Кущ
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Петро Порошенко Володимир Зеленський закон про олігархів
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