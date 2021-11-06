УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити Україну

6 листопада 2021, 14:37
Прослухати новину
Зупинити

Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко зазначив, що його рішення балотуватися на посаду президента України залежатиме від думки самих українців.

Порошенко
Петро Порошенко розповів, чи є у нього президентські амбіції / УНІАН

П'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко відповів на запитання, чи планує він ще раз балотуватися на посаду глави держави.

Зокрема, Порошенко зазначив, відповідаючи на запитання журналіста, що "президент - це криза кар'єрного росту". На пряме запитання, чи буде він ще раз йти у президенти, політик відповів так:

"Це залежатиме не від мене, а від людей. Тоді, коли люди звернуться, я ухвалю рішення. Зараз я це рішення не ухвалив", - сказав Порошенко.

Свіжі президентські рейтинги

Нещодавно соціологічна група Рейтинг опублікувала результати нового дослідження електоральних симпатій українців. У трійці лідерів президентського рейтингу опинилися Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Остання витіснила з третього місця Юрія Бойка.

Реклама

Таким чином, якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 25,1% виборців проголосували б за Зеленського серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

П'ятого президента Петра Порошенка підтримали б 14,1% осіб. За Юлію Тимошенко віддали б свої голоси 10,1% українців.

Згідно з результатами соцопитування, проведеного Центром Разумкова, чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати серед можливих кандидатів на посаду президента України. При цьому він же очолив і антирейтинг політиків, яких українці не хочуть бачити на цій посаді.

Читайте також:

viber
Петро Порошенко вибори в Україні новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити Україну». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Не спіть так ніколи: привернете біду і втратите здоров'яНе спіть так ніколи: привернете біду і втратите здоров'я Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні святаПравославний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята Українська топ-спортсменка зачарувала шанувальників пікантним фотоУкраїнська топ-спортсменка зачарувала шанувальників пікантним фото Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способиЯк правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи Київ скував транспортний колапс: запроваджено оперативне положенняКиїв скував транспортний колапс: запроваджено оперативне положення
15:46

Удар по коронавірусу: українцям пообіцяли ліки прямої дії

15:05

Висока смертність від COVID-19: у МОЗ пояснили, чому Україна опинилася в лідерахВідео

14:57

У російському МЗС підтвердили, що високопоставлений "гонець" Байдена у Москві говорив про Україну

14:42

"Дія" не працюватиме цілу ніч: у Мінцифрі розповіли, чому і коли самеВідео

14:37

"Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити УкраїнуВідео

Реклама
14:23

На Новий Рік та Різдво гірськолижні курорти обслуговуватимуть лише вакцинованих - ЛяшкоВідео

14:21

У РФ заговорили про приєднання "ЛДНР" і розкрили новий сценарійВідео

14:05

Частина українців отримуватиме не менше 3 тисяч пенсії: чиновники пояснили, хто саме

14:00

Леви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

13:58

Як потрапити у ТРЦ без COVID-сертифіката - "лайфхак" від МОЗВідео

13:37

Несло на зустрічну смугу: у Мелітополі 17-річний хлопець врятував водія маршрутки і запобіг ДТП

13:09

Від коронавірусу помер легендарний політик і колишній в. о. прем'єра Юхим Звягільський

13:04

Наймодніші шарфи зима 2022: вони теплі-теплі, немов мамині рукиФотоВідео

12:54

У Вінниці п'яний росіянин зірвав прапор України з торгового центру

12:53

Під Одесою жорстоко побили депутата з Херсонщини: лікарі борються за його життяВідео

12:42

Найсмачніші пиріжки з лаваша з сиром і зеленню: готувати всього 15 хвилинВідео

12:21

Вже офіційно: лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк розлучається з дружиноюВідео

12:15

Резніков розповів, як працюватиме на посаді міністра оборони

11:49

У МОЗ пояснили, чому показ COVID-сертифікатів - не розголошення лікарської таємниціВідео

11:37

Термін дії COVID-сертифікатів після одужання скоротили майже вдвічіВідео

Реклама
11:01

Смерть Путіна: Аваков закликав готуватися до різних потрясінь у РФВідео

10:27

Вагітна жінка загинула під час пожежі в салоні краси в СумахВідео

10:24

На честь Дня визволення Києва Кива "розстріляв" Степана БандеруВідео

09:42

До лікарні з COVID-19 часто потрапляє молодь: кому потрібна реанімаціяВідео

09:31

Сім'я з п'ятьма дітьми розбилася в ДТП під Миколаєвом: батько і двоє дітей загинули відразу

09:14

Близнюкам - неймовірний прибуток, Дівам - клопоти: гороскоп на 6 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:43

Хвиля COVID-19 буде як сезон ГРВІ: Ляшко розповів, коли українці зможуть полегшено видихнутиВідео

08:18

Антирекорд смертей від COVID-19: в Україні жертвами хвороби за добу стали майже 800 осібВідео

08:01

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

07:53

Резніков заявив, що Україна веде консультації на всіх рівнях через російські війська біля кордонуВідео

07:45

У кого насправді відібрав перемогу ЗеленськийПогляд

07:24

Росія готується до вторгнення: Байден послав до Москви "гінця" через війська біля кордонів УкраїниВідео

07:10

Особливий ген провокує важкий перебіг COVID-19: у кого він єВідео

06:28

Зеленському приготуватися, або Чому Аваков заговоривПогляд

05:28

Морози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолоданняВідео

05:20

Влад Росс. Чи чекає на Медведчука в'язницяВідеоблоги

05:02

День чоловіків 2021: коли, чіткі привітання і прикольні картинки до свята

04:46

Чи є дешевий продукт для зниження холестерину - коментар експерта

04:15

Місячний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: плітки, інтриги або впливовий покровительВідео

03:50

"Не уподібнюйтеся дикунам!": Комаровський розповів, як не потрібно лікувати ГРВІ

Реклама
03:15

"Красива й жіночна": солістка The Hardkiss Юлія Саніна вразила знімком без макіяжу

02:44

Ляшко пообіцяв відкрити лікарню Феофанія для "простих людей"Відео

02:30

Дієтолог розповіла, як вживання какао впливає на шкіру

02:13

Коронавірус у котів і собак: як розпізнати і лікувати небезпечну хворобуВідео

01:54

Дистанційне навчання: психотерапевт попередила про небезпечні наслідки для здоров'я дитиниВідео

01:32

Упізнати неможливо: Слава Камінська в обтислій сукні показала, як виглядала в школіВідео

01:11

Палацовий переворот або революція: астролог дав сумний прогноз для ПутінаВідео

00:50

Стало відомо, як удари головою по м'ячу впливають на футболістівВідео

00:47

Прикмети на 6 листопада: що не можна робити в Дмитрівську батьківську суботуВідео

05 листопада, п'ятниця
23:55

Смертельна ДТП у Харкові: у підлітка примусово візьмуть аналіз крові

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти