"Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити Україну

Петро Порошенко розповів, чи є у нього президентські амбіції / УНІАН

П'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко відповів на запитання, чи планує він ще раз балотуватися на посаду глави держави.

Зокрема, Порошенко зазначив, відповідаючи на запитання журналіста, що "президент - це криза кар'єрного росту". На пряме запитання, чи буде він ще раз йти у президенти, політик відповів так:

"Це залежатиме не від мене, а від людей. Тоді, коли люди звернуться, я ухвалю рішення. Зараз я це рішення не ухвалив", - сказав Порошенко.

Свіжі президентські рейтинги

Нещодавно соціологічна група Рейтинг опублікувала результати нового дослідження електоральних симпатій українців. У трійці лідерів президентського рейтингу опинилися Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Остання витіснила з третього місця Юрія Бойка.

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Таким чином, якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 25,1% виборців проголосували б за Зеленського серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

П'ятого президента Петра Порошенка підтримали б 14,1% осіб. За Юлію Тимошенко віддали б свої голоси 10,1% українців.

Згідно з результатами соцопитування, проведеного Центром Разумкова, чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати серед можливих кандидатів на посаду президента України. При цьому він же очолив і антирейтинг політиків, яких українці не хочуть бачити на цій посаді.

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