Яку допомогу Україна отримає у 2024 році від США: експерт розкрив деталі

Європа наразі активно апелює до Конгресу. Борель, розуміючи критичну ситуацію в Конгресі, заявив, що Україні буде дуже складно без допомоги.

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Яку допомогу Україна отримає у 2024 році від США / колаж: Главред, фото: ОПУ, pixabay

В інтервʼю Главреду політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів, як може виглядати допомога Україні від США у 2024 році.

Експерт вважає, що західні політики і стратеги, як правило, розробляють кілька планів, і нам теж варто працювати за такою схемою.

"Зважаючи на те, що ми маємо негативну історію з голосуванням у США, я вбачаю в цьому колосальні можливості і перспективи, які дадуть нам більше користі, ніж негативу. Раніше я згадував про інфантильність Європейського союзу, і саме ця політична баталія республіканців і демократів у Конгресі змусила Європу замислитись про те, що буде, якщо Конгрес США раптом не виділить кошти", - зазначив Клочок. відео дня

Експерт наголосив, що Європа наразі активно апелює до Конгресу. Борель, розуміючи критичну ситуацію в Конгресі, заявив, що Україні буде дуже складно без цієї допомоги, і американцями навіть уже були проведені переговори з Німеччиною та Японією, які вдвічі збільшили фінансування для України на наступний рік.

"Також ухвалене рішення про виділення десяти мільярдів євро для Угорщини, яка шантажує Європейський союз, і це відкриє фінансування 50 млрд євро для України на найближчі три роки. До того ж, це запустило серйозну дискусію про конфіскацію заморожених активів Росії, бо до сьогоднішнього дня жодного долара з цих активіві не надійшло. Натомість напередодні був погоджений план, відповідно до якого Україні передадуть 15 мільярдів євро прибутку від заморожених активів. Згідно з цими заявами, ЄС наступного року може дати Україні щонайменше 50-60 мільярдів євро. І це без допомоги США", - додав Клочок.

Він також зазначив, що якби США виділили б цю допомогу, Євросоюз і надалі б займався питаннями паралельного імпорту, яким грішить через треті країни.

"А тепер вони розуміють, що Росія не відступає, оголосила затяжну війну і дала зрозуміти, що буде виснажувати Захід. Відповідно, їх чекає небезпека перед їхнім кордоном. І вже тоді, коли, наприклад, відбудеться атака на країну НАТО (а такі вже факти були у Польщі та Румунії, але вони це "зʼїли"), війна прийде до них додому. Сама Європа не може усіх обігріти - її ВВП сягає близько 20 трильйонів євро, тоді як у США - більше 25. Звісно, Євросоюз, оскільки він спроможний у фінансовому плані, міг би займатися своєю оборонною промисловістю, але в ЄС немає єдності", - пояснює експерт.

Для України гроші будуть. Якщо це станеться пізніше, у цьому немає великої катастрофи. Звісно, це створить серйозні незручності, однак головне, що у ЄС є розуміння щодо залучення до підсилення обороноздатності.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, що Сенат США голосуватиме вже найближчим часом за військову допомогу $61 млрд. Сенатори відкладуть свою відпустку, щоб розглянути законопроект, спрямований на фінансування військової допомоги Україні.

У Білому домі зробили важливу заяву. У Білому домі зазначили, що якщо не продовжити фінансування Києва, це послабить здатність України до самозахисту, що буде лише на руку амбіціям Путіна.

Україна з США розробляють новий план війни. США вважають, що Україна повинна зосередитися на обороні, нарощуванні сил і підготовці до затяжної війни, а в Києві наполягають на продовженні наступу.

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