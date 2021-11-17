Вступимо до ЄС - вирішимо проблему з мігрантами: Кулеба різко закликав ФРН не давати поради Україні

Україну офіційно ніхто не просив прийняти до себе мігрантів, який зібралися біля кордону Польщі - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ вирішуватиме проблеми з нелегальними мігрантами після того, як Україну приймуть до Євросоюзу. З Європи на офіційному рівні не звучало ініціатив про надання українською державою притулку нелегалам. Депутатам з Німеччини треба працювати над вступом України до ЄС, а не давати поради з питань міграційної політики. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 у середу, 17 листопада, він розповів про те, що Київ і Брюссель обговорюють проблему нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити з Білорусі до Польщі. Однак жодних пропозицій щодо надання їм притулку з Європи не було. Україна вирішуватиме такі питання після успішного завершення євроінтеграції.читайте такожНП в Україні на кордоні з Білоруссю і атака мігрантів: експерт різко розніс дії Києва

"Ми координуємося з нашими європейськими партнерами. На офіційному рівні жодних подібних пропозицій не лунало, немає такого. Взагалі найкращий спосіб максимально залучити Україну до чого-небудь - це взяти нас до ЄС. Ось коли ми будемо членами Європейського Союзу, тоді ми стовідсотково координуватимемо свої зусилля і спільно нести тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху з тією ж Німеччиною", - зазначив дипломат.

Також він додав, що депутат Бундестагу від Соціал-демократів Нільс Шмід, який виступив з такою пропозицією, разом зі своїми колегами в першу чергу повинен працювати над питанням вступу України до Євросоюзу. І тільки потім можна буде обговорювати питання мігрантів.

"Тоді обмінюватимемося думками. Наразі жодних порад нам давати не треба", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Притулок нелегальним мігрантам з кордону Польщі в Україні

Депутат німецького Бундестагу Нільс Шмід раніше заявив, що слід було б поговорити з Україною з приводу того, щоб Київ допоміг вирішити питання з нелегальними мігрантами, присутніми біля кордону Польщі.

"Є думка поговорити про це з сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє до ЄС", - зазначив Шмід.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Київ не має наміру приймати у себе нелегальних мігрантів. Він порадив Соціал-демократичної партії забрати біженців до себе додому або у Бундестаг.

Данілов також попередив, що Україна вживе адекватних заходів у тому випадку, якщо нелегали спробують прорватися через український кордон. За його словами, у Києва є ресурси для вирішення цієї проблеми.