УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У світі є лише дві людини, яких боїться Путін: колишній КДБіст назвав їхні імена

Ангеліна Підвисоцька
18 травня 2023, 05:10
623
Російський диктатор зневажає весь політичний світ, але лише лідерів двох країн він поважає та навіть побоюється.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Путін боїться лише двох людей / Колаж: Головред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін зневажає всіх представників світової політики. У світі є лише два політика, яких Путін поважає та навіть боїться. Про це заявив колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, повідомляє 24 канал.

Цими людьми є президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Сі Цзиньпін.

Зазначається, що Путін почав поважати Ердогана після того, як Туреччина збила російський винищувач.

відео дня

Щодо лідера Китаю, то Путін йому заздрить, бо КНР - велика країна з великою кількістю населення.

"Це країна, яка грає в свою гру і в цю гру Путіну грати доволі важко", – сказав Жирнов.

Можливість усунення Путіна в РФ

Раніше Олександр Сотник зазначав, що російське оточення боїться здавати голову країни-агресора Володимира Путіна під суд, тому що диктатор може потягти "на дно" всю еліту за собою. Він не виключає, що російські еліти можуть вбити Путіна, щоб той взагалі не дожив до Гааги. Сотник навіть розповів про чутки про"усунення двійників Путіна". За його даними, наказ особисто віддавав диктатор.

Російський адвокат і правозахисник Микола Полозов висловив думку, що еліти РФ навіть після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна ще не готові здати главу Кремля. Зараз Путін є фігурою, яка влаштовує практично всіх представників російської еліти. Якщо його приберуть, це означатиме руйнування вертикалі влади і може призвести до громадянської війни в Росії.

Раніше політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку, що глава Китаю може вже знати, хто опиниться на місці російського диктатора Володимира Путіна. Диктатора РФ може замінити на посаді Патрушев або Мішустін, при цьому саме з Михайлом Мішустіним зустрічався китайський президент Сі Цзіньпін.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

У світі є лише дві людини, яких боїться Путін: колишній КДБіст назвав їхні імена

У світі є лише дві людини, яких боїться Путін: колишній КДБіст назвав їхні імена

05:10 Політика
"Зазіхання на незалежність": Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнями

"Зазіхання на незалежність": Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнями

23:16 Світ
Росія обстрілює Одесу: звучать сильні вибухи

Росія обстрілює Одесу: звучать сильні вибухи

22:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

05:10

У світі є лише дві людини, яких боїться Путін: колишній КДБіст назвав їхні імена

04:33

Естонія підтримала членство України в НАТО

03:50

Потап зізнався, де знаходиться зараз, та чому не поспішає в Україну

03:20

"Намагається підстелити собі соломку": Маломуж розповів, яку виставу розігрує ЛукашенкоВідео

03:20

Що можна приготувати на вечерю швидко і смачно: чудовий рецепт корисного салату за 5 хвилинВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:45

Експерт розповів, що ЗСУ робитимуть у разі затримки з поставками F-16

02:10

Білорусь вирветься з лап Путіна і повстане проти РФ, якщо Москва ризикне влаштувати аншлюс - генералВідео

01:25

У боях за Бахмут загинув кулеметник з Івано-Франківщини

00:51

Чому 18 травня не можна залишати брудний посуд в будинку: прикметиВідео

Реклама
00:18

Що спочатку кладуть у борщ – капусту чи засмажку: неждана відповідь здивує наповал усіх господинь

00:09

Йому було лише 19: у тяжких боях за Україну загинув юний призер чемпіонату України з хокеюВідео

17 травня, середа
23:41

Зміни у свідомості незворотні: Лоліта розповіла про дивний стан

23:16

"Зазіхання на незалежність": Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнямиВідео

22:48

Росія обстрілює Одесу: звучать сильні вибухиВідео

22:42

Дочка Кіркорова сильно набрала вагу і ховається за мішкуватим одягом

22:33

Настане справжнє пекло через Ель-Ніньо: на Землю обрушаться найспекотніші 5 років в історіїВідео

22:27

Шарліз Терон розсекретила свого нового бойфренда-модель

22:16

"Він не залишиться біля керма": генерал назвав передумову для усунення ЛукашенкаВідео

22:12

Страву доведеться вилити: скільки лаврового листа потрібно класти в суп

21:55

"Окоп смерті": полонений "вагнерівець" розповів про шалену "м'ясорубку" на фронтіВідео

Реклама
21:41

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

21:22

Без Брюса: дружина хворого Вілліса влаштувала вечірку з його колишньою

21:08

Настане крах імперіалізму Путіна: Шольц відверто висловився про закінчення війни в УкраїніВідео

21:07

Колишній наречений Волочкової до напівсмерті побив молоду дружину: балерина захищає Кузнєцова

20:32

Куля була в міліметрах від серця: після тяжкого поранення воїн з Донбасу знову захищає УкраїнуВідео

20:22

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть окуляри за 15 секунд

20:21

В Україну мчить рекордна спека: синоптики назвали датиВідео

19:24

Загадка, яка змусить кинути собі виклик: потрібно знайти дивного коня за 8 секунд

19:20

Путінський Кинджал виявився таким же фуфлом, як і вся інша російська зброяПогляд

19:11

Данілов назвав найкращий метод дипломатії у відносинах з РосієюВідео

18:51

Як прибрати зайву сіль з оселедця: несподіваний спосіб врятувати улюблений продукт

18:45

Депутат від СН Трубіцин не прийшов на суд у звинуваченні в хабарництві, бо вже втік з України, - експерт

18:40

"Так покиньте вже": з Росії виганяють Симоньян

18:39

Лукашенко не хворий, це інсценування - генерал МаломужВідео

17:56

"Спасибі Путіну і Зеленському": зернову угоду продовжили з новою умовою - ЕрдоганВідео

17:53

Вийшли з окопу за кілька секунд до "прильоту": військові зняли неймовірний порятунок побратимівВідео

17:39

"Сам показав, де гроші": колишній очільник Верховного Суду оцінив своє затримання у справі про хабар

17:32

УНІАН та 1+1 media звертаються до міжнародних установ з проханням посприяти визволенню Дмитра Хилюка з полону

17:17

Путін може будь-яким чином скинути Лукашенка від керівництва Білоруссю - МаломужВідео

17:06

Одна з країн СНД все більше боїться нападу Росії: Reuters здивував подробицямиВідео

Реклама
16:57

Капали сльози, капали: Джонні Депп заплакав від овації глядачів на Каннському фестивалі

16:44

Ще один "миротворець": в Україну зі своєю пропозицією вирішив приїхати президент ПАРВідео

16:36

"Мене заарештували за правду про війну": українець Роднянський зробив несподіване зізнання

16:31

Камалія показала нового пакистанського чоловіка після новини про розлучення з мільярдером

16:01

"Так, ми кохаємо одне одного": Ірина Білик висловилася про чутки про її роман з Дімою КоляденкоВідео

15:57

Незвичайна історія звичайного явища: хто придумав кімнатні рослини

15:57

ЗСУ зуміли "проломити" окупантів у Бахмуті на 500 метрів - командування ЗСУВідео

15:47

200 000 вбитих ворогів – підтвердження, що Україна пройшла "випробувальний термін" для вступу в НАТО, - Палатний

15:47

ВАКС розглядає питання законності затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва реклама

15:32

Краще зняти і не одягати: куди подіти обручку після розлученняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти