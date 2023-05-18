У світі є лише дві людини, яких боїться Путін: колишній КДБіст назвав їхні імена

Російський диктатор зневажає весь політичний світ, але лише лідерів двох країн він поважає та навіть побоюється.

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Путін боїться лише двох людей / Колаж: Головред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін зневажає всіх представників світової політики. У світі є лише два політика, яких Путін поважає та навіть боїться. Про це заявив колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, повідомляє 24 канал.

Цими людьми є президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Сі Цзиньпін.

Зазначається, що Путін почав поважати Ердогана після того, як Туреччина збила російський винищувач.

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Щодо лідера Китаю, то Путін йому заздрить, бо КНР - велика країна з великою кількістю населення.

"Це країна, яка грає в свою гру і в цю гру Путіну грати доволі важко", – сказав Жирнов.

Можливість усунення Путіна в РФ

Раніше Олександр Сотник зазначав, що російське оточення боїться здавати голову країни-агресора Володимира Путіна під суд, тому що диктатор може потягти "на дно" всю еліту за собою. Він не виключає, що російські еліти можуть вбити Путіна, щоб той взагалі не дожив до Гааги. Сотник навіть розповів про чутки про"усунення двійників Путіна". За його даними, наказ особисто віддавав диктатор.

Російський адвокат і правозахисник Микола Полозов висловив думку, що еліти РФ навіть після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна ще не готові здати главу Кремля. Зараз Путін є фігурою, яка влаштовує практично всіх представників російської еліти. Якщо його приберуть, це означатиме руйнування вертикалі влади і може призвести до громадянської війни в Росії.

Раніше політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку, що глава Китаю може вже знати, хто опиниться на місці російського диктатора Володимира Путіна. Диктатора РФ може замінити на посаді Патрушев або Мішустін, при цьому саме з Михайлом Мішустіним зустрічався китайський президент Сі Цзіньпін.

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