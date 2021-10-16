Україна "задавить" Росію в Гаазі: Кулеба жорстко попередив Москву про потужний удар

Україна теж вміє тиснути - не залізним бортом корабля, а правовими аргументами, - Кулеба / УНІАН

Захоплення РФ кораблів ВМС України у листопаді 2018 року біля Керченської протоки призведе до серйозної відповідальності Москви. Київ має намір "задавити" російську державу в правовому полі за допомогою юридичних аргументів. Росія нестиме відповідальність за свої дії навіть після того, як у Кремлі зміниться влада. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своїй статті на Українській правді він розповів про те, що Київ в ситуації з інцидентом в Керченській протоці має намір боротися з Москвою в правовому полі, і збирається "задавити" Росію юридичними аргументами. Україна сподівається на серйозні і довгострокові наслідки для російської держави.Читайте также"Доведеться створити серйозні проблеми": Кулеба заявив, що Україна не здасться, і пригрозив РФ ударом

"Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали і кричали "Дави його!". Ми всі добре пам'ятаємо це відео. Але добре сміється той, хто сміється останнім. Ми теж вміємо тиснути. Тільки не залізним бортом корабля. Ми тиснемо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво і відповідно до міжнародного права. Нехай це займе більше часу, ніж знадобиться російським військовим для тарана корабля в міжнародних водах. Але наслідки для порушників будуть значно серйознішими і тривалішими", - зазначив Кулеба.

За його словами, навіть після того, як в Кремлі зміниться влада, Росія нестиме правову відповідальність. Покарання має бути невідворотним, і Київ вже працює над реалізацією цього завдання.

"Навіть після зміни режиму Путіна міжнародні суди залучатимуть Росію до юридичної відповідальності. Я кажу це прямо і відверто з однією простою метою. Хочу, щоб кожен, хто виконує сьогодні злочинні накази керівництва в Кремлі, вже зараз знав ціну своїх дій. Путін не вічний, а сховатися не вдасться. І це не загроза, а попередження. Покарання невідворотне і ми наполегливо і послідовно працюємо над втіленням", - сказав дипломат.

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Також він додав, що Україна в процесі вирішення цього питання використовує серйозні правові інструменти і керується холодним юридичним розрахунком.Читайте такжеУдар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим

"Ми застосовуємо три довгострокові інструменти для досягнення мети: холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи і послідовну, систематичну роботу зі Стратегії зовнішньополітичної діяльності України", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Захоплення Росією кораблів ВМС України біля Керченської протоки

Росія 5 листопада 2018 року в районі Керченської протоки в Чорному морі захопила три кораблі Військово-морських сил України – броньовані катери Бердянськ, Нікополь і буксир Яни-Капу. У заручниках опинилися 24 українських військовослужбовці, серед яких моряки і співробітники СБУ. Кораблі здійснювали плановий прохід з порту Одеси до порту Бердянська. Росіяни застосували зброю в міжнародних водах, що згідно з чинним міжнародним законодавством визнається як акт агресії.

У Москві вирішили не визнавати захоплених моряків військовополоненими і вирішили судити їх за статтями, які передбачають покарання за "незаконний перетин російського кордону".

Міжнародний трибунал з морського права наказав РФ звільнити українських моряків у негайному порядку і повернути Україні кораблі. Однак Москва відмовилася виконати вимоги.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну полоненими між РФ і Україною. Формально Росія відпустила моряків "під особисте зобов'язання", а кримінальну справу закрито не було.

18 листопада 2019 року Москва передала Києву захоплені біля Керченської протоки кораблі.