Україна ізолюється від енергосистем Росії та Білорусі: Шмигаль назвав терміни

Україна ізолюється від енергосистем Росії та Білорусі / Обозреватель

У лютому цього року Україна тимчасово від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі. Держава буде тестувати роботу в ізольованому режимі.

За даними УНІАН, про це у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, анонсувавши тестову роботу енергосистеми в ізольованому режимі під час проходження зимових максимумів навантаження.

"Передбачено проведення системних випробувань роботи енергосистем України та Молдови у складі єдиного блоку регулювання в ізольованому від синхронної зони країн СНД і Балтії режимі", - сказав прем'єр.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що на даний час йде активна робота з інтеграції енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E, яка іншими словами звучить, як енергетичний безвіз.

"Україна дотримується взятих на себе зобов'язань повної інтеграції, яка дасть Україні реальну енергонезалежність і можливість відокремитися від енергосистем Росії і Білорусії", - додав він.

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Таким чином, за словами прем'єра, буде зменшено вплив Росії на енергетику і безпеку України і Європи.

"Розширення синхронної зони енергосистеми Європи:Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора та 34 країни-учасниці", - підкреслив чиновник, акцентувавши увагу на тому, що таким чином істотно підвищиться стабільність і безпеку енергопостачання в Центрально-Східній Європі.

Нагадаємо, Укренерго 25 січня активувала аварійну допомогу українській енергосистемі з Білорусі.

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