Це неприпустимо: влада Польщі покарає тих, хто висипав українське зерно

У Польщі відреагували на інцидент з розсипаним українським зерном на кордоні.

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Влада Польщі покарає тих, хто висипав українське зерно / колаж: Главред, фото: скріншот відео

Міністр внутрішніх справ Польща Марцин Кервінський зробив заяву про тих, хто розсипав українське зерно під час блокади кордону. Реакцію на подію він висловив в ефірі Польського радіо.

За словами міністра, Варшава визнає, що такі дії фермерів неприпустимі, а ті, хто їх вчинив - "злочинці".

Також він додав, що поліція реагує на подібні дії і обов'язково знайде і затримає винних.

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Крім іншого, політик дав обіцянку, що уряд прем'єр-міністра Дональда Туска зробить дії для того, щоб не допускати такої "анархізації суспільства".

"Те, що сталося в декількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим, - підкреслив Марцін Кервінський.

До того ж, він акцентував увагу на тому, що вантажі з військовими та гуманітарними поставками не мають проблем на кордоні. Політик заявив, що вони мають "нормальний прохід".

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомляв Главред, у Польщі невідомі висипали на землю українське зерно. Вони відкрили три зерновози з ріпаком на станції "Дорогуськ", які прямували з України до Німеччини. Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також, Україна пропонує Польщі "План взаєморозуміння" для деблокади кордону. Український уряд розробив п'ять кроків, які повинні вирішити це питання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

До того ж, протести польських фермерів проти транспортування українського зерна до ЄС набирають обертів. На початку березня очікується блокада польських прикордонних пунктів з Литвою і Німеччиною, повідомляє RLT.

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