Загроза РФ вирішила всі питання: Нідерланди передумали і постачатимуть Києву зброю

Нідерланди вирішили надати Україні зброю – Кулеба / Reuters

Міжнародне співтовариство продовжує надавати оборонну допомогу Україні в умовах загрози військового вторгнення Росії. Відтепер зброю Києву вирішили постачати і Нідерланди. Ще минулого року Амстердам виступав проти такої ініціативи, проте на тлі небезпеки з боку Москви голландська держава змінила своє рішення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що уряд Нідерландів у 2021 році виступав проти того, щоб надавати Києву озброєння через механізм закупівель НАТО. І тоді здавалося, що ситуація навряд чи може змінитися. Однак Амстердам ухвалив інше рішення, що передбачає оборонну військову допомогу Києву.

читайте також"Ми не повинні кидати країну, яка відмовилася від ядерної зброї": Бренсон підтримав Україну"На цьому тижні уряд Нідерландів змінив своє рішення і поставить нам певні речі, важливі для нашої оборони, для нашої обороноздатності", - зазначив Кулеба.

Також він підкреслив, що на рішення Амстердама вплинули перемовини президента Зеленського з главою уряду Нідерландів Марком Рютте і робота українських дипломатів.

Постачання зброї Україні

Держави міжнародного співтовариства, серед яких США, Великобританія, Польща, Чехія, Латвія, Литва, Естонія та інші країни НАТО постачають Україні зброю у ситуації із загрозою можливого військового вторгнення Росії.

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ФРН відмовляється від постачань зброї Україні. Віцеглава фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорф раніше заявляв, що Берлін підтримує Київ нелетальними компонентами і в сфері економіки. Якщо відбудеться військове вторгнення Росії, то німецька держава готова буде розглянути інші варіанти допомоги Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого під час візиту до Києва сказав, що Берлін серйозно допомагає українській державі. Питання надання зброї Україні вивчається, однак наразі конкретної відповіді немає.

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