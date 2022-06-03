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"Понесе покарання": проти патріарха Кирила запровадять санкції

3 червня 2022, 19:49

Україна і надалі працюватиме над тим, щоб проти нього в майбутньому були введені обмеження.

санкції, патріарх Кирило
Патріарх Кирило / УНІАН, АІФ

Європейський Союз прийняв шостий пакет санкцій проти Росії. Патріарх Кирило так і не потрапив до списку обмежень.

Як написав у Twitter глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, заборона 90% імпорту російської нафти завдасть серйозного удару по військових запасах країни-окупанта.

Тим часом відкликання патріарха Кирила з шостого пакету є наслідком одностайності щодо прийняття рішень країнами ЄС.

"Релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку путінської війни", - зазначив глава дипломатії ЄС.

Що заявили в Україні

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко відзначи, що Україна і надалі працюватиме над тим, щоб проти нього в майбутньому були запроваджені обмеження.

"Україна буде продовжувати домагатися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку", - зазначив Ніколенко, передає РБК-Україна.

За словами прессекретаря МЗС, Україна вже підготувала санкційний список, в який потрапили понад 12 тисяч олігархів, чиновників, пропагандистів і військових злочинців Росії.

"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє або причетний до агресії Росії проти України", - додав Ніколенко.

Російський режим, як зазначив прессекретар МЗС, повинен понести відповідальність через розв'язану війну проти України.

читайте такожЄвросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 2 червня постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

При цьому зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви патріарха Кирила.

Повідомляється, що проти патріарха Кирила санкції вводити не будуть на прохання Угорщини.

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