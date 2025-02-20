Путін і Трамп хочуть 'прибрати' Зеленського: кого РФ бачить президентом України

Росіяни будуть намагатись протягнути "свою людину" на пост президента України, мова може йти про другого Януковича або Медведчука, вказує Сотник.

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Путін вважає, що зможе протягнути свою людину / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Росія прагне отримати від Трампа часткове зняття санкцій

Путін прагне повної окупації України

Трамп і Путін прагнуть "усунути" Зеленського

Росія входить у четвертий рік повномасштабної війни в стані ейфорії, оскільки вся її спільнота зараз зосереджена на Дональді Трампі. Хоча в Кремлі вже не святкують так відкрито, як у 2016 році, там зробили висновки з минулого досвіду. Про це в інтерв'ю Главреду заявив головний редактор Sotnik-TV, журналіст і публіцист Олександр Сотник.

За його словами, Росія має багато вразливих місць, але головним, що вона прагне отримати від Трампа, є хоча б часткове скасування санкцій. Це питання найбільше хвилює російських переговірників і особисто Путіна, адже зняття обмежень може оживити російську військову машину та дати Кремлю другий шанс на поступове захоплення України.

"Путін не відмовився від свого задуму захопити Україну повністю. Усі заяви про те, що Зеленський нелегітимний, зумовлені тим, що Путіну потрібні вибори в Україні, щоб засунути у владу в Україні свою людину", - сказав Сотник.

Публіцист зазначив, що, попри численні претензії до Зеленського, у цій ситуації саме Путін і Трамп прагнуть його усунути. Вони готові вдатися до будь-яких методів – від замаху до виборів, аби досягти своєї мети.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником, у якому він розповів, як РФ перетворює США на союзника, і що далі буде з війною в Україні:

"Путін вважає, що під сурдинку він зможе протягнути свою людину, другого Януковича або Медведчука. У такому разі йому не треба буде проливати кров навіть його військ, тому що Україна сама віддасться", - впевнений Сотник.

За його словами, зараз Путін, немов маніяк, причаївся за дверима й очікує, чи Україна сама їх відчинить, чи йому доведеться скористатися відмичкою у вигляді Трампа, щоб увійти.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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