Скандал в Овальному кабінеті: що не поділили Зеленський і Трамп

Під час бесіди президенти влаштували перепалку.

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Зеленський Трамп / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Про що сперечалися Зеленський і Трамп

У чому Трамп дорікає Україні

Спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та представників США закінчилася лютою перепалкою.

Під час бесіди український лідер дорікнув, що віцепрезидент Джей Ді Венс говорив, що буде "говорити про війну голосно", але його перебив Трамп.

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"Він не говорить голосно. Ваша країна у великій біді", - заявив Трамп, уже відверто перебиваючи Зеленського і не даючи йому відповісти.

"Ні-ні-ні, Ви вже багато чого сказали. Ваша країна у великій біді. Ви не виграєте, ви не виграєте це. У вас є чудовий шанс, завдяки нам, - заявив Трамп.

Такі слова президента США обурили Зеленського.

"Ми стоїмо, пане президенте, ми стоїмо міцно в нашій країні. З самого початку війни ми були одні. І ми вдячні, - сказав Зеленський.

Трамп укотре нагадав про допомогу, яку США передавали Україні.

"Ви не були одні. Ми дали вам руками цього тупого президента 350 мільярдів доларів, ми дали вам військове обладнання...

"Вам потрібно питати з вашого президента", - парирував Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся із сенаторами США. Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

Нагадаємо, раніше Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

Як повідомляв Главред, планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

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