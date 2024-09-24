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Існує одразу декілька "дзвіночків": експерт пояснив, коли оточення скине Путіна

Даяна Швець
24 вересня 2024, 17:04
173
Найближчим часом може виникнути сумнів у доцільності цієї війни – навіщо витрачати величезні ресурси, зосереджувати всі сили і досягати мізерних результатів.
Розумный, Путин
Експерт Розумний пояснив, які сюрпризи чекають на Кремль / Колаж: Главред, скріншот, Фото: reuters

Для російських еліт існує декілька достатньо вагомих дзвіночків, коли вони почнуть свою кампанію по знищенню режиму Путіна. На сайті Главред відбувся чат із політичним експертом Максимом Розумним - він озвучив передумови для зміни ситуації.

По-перше, на думку Розумного, це зрив військових планів Путіна. На його думку, зараз Путін і російська армія намагаються виконати свою обіцянку про вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, тобто "вирішити проблему Донбасу".

"Плюс – створити санітарну зону, щоб у прикордонні їм нічого не загрожувало. Втім, Курська операція показала, наскільки "успішним" було створення цієї санітарної зони: звідки Росія боялася загрози, звідти вона й прийшла, і РФ аж ніяк не завадила цьому. Якщо той самий "успіх" російські війська матимуть і на Донбасі, якщо вони не зможуть до зими вийти на кордони областей, виникне сумнів у доцільності цієї війни – навіщо на все це витрачати величезні ресурси, зосереджувати на цьому всі сили і досягати таких мізерних результатів", - каже експерт.

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Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Максим Розумний пояснює, що йдеться навіть не про поразку, а про не досягнення військових цілей. Саме це є першим важливим дзвіночком для еліт.

"По-друге, погіршення економічних і соціальних умов у РФ. Якщо почнуться проблеми з рублем і інфляція, якщо виникне дефіцит товарів, загрози зриву виплат, зокрема, пенсійних та держслужбовцям, це, як на мене, буде вирішальним чинником, який здатен викликати зміни в Росії. Звичайно, крім того, можуть визрівати різні конфлікти, які є всередині російського суспільства та російських еліт", - звертає увагу Розумний.

Політичний експерт зазначає, що зараз просто на поверхні конфлікт між слов’янськими силовими елітами і кланом Кадирова та його силовим оточенням.

Хто такий Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

"Це одна з мін сповільненої дії, але таких багато. Зокрема, конфлікти є між ФСБ і військовими, цивільним міністром оборони, який зараз влаштовує репресії, та генералами, які добре жили при Шойгу. Таких ліній напруги там дуже багато. Але для того, щоб вони здетонували і почали змінювати ситуацію (причому це доволі стрімко може розвиватися), потрібно здолати запобіжник у вигляді путінської легітимності. З цього може все початися", - підсумував Розумний.

Розвал Росії - останні прогнози

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде оцінив, чи розвалиться Росія. Досі нинішня політична еліта західних країн робила дуже багато, щоб не допустити повторення сценарію СРСР щодо РФ.

Схожої думки дотримується і експерт Олег Жданов. Він переконаний, що США і Китай не дадуть Росії розвалитися.

А от генерал-майор запасу Віктор Ягун не виключає, що Росії загрожує військовий заколот. Річ у тім, що частина російських окупантів, особливо нижча ланка, не розуміють, що роблять на війні.

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війна в Україні Кремль Володимир Путін Максим Розумний війна Росії та України
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